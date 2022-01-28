Высокий холестерин: признаки, которые можно заметить на ногах

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нога

Заметив, что ногти на ногах стали более ломкими или медленно растут, проверьте свой уровень холестерина.

Холестерин – это жировое вещество в крови, которое накапливается при неправильном питании, малоподвижном образе жизни, курении и алкоголе. В слишком большом количестве он блокирует кровеносные сосуды.

Иногда люди не подозревают, что у них есть проблема с высоким холестерином, пока не разовьются серьезные осложнения, такие как сердечный приступ или инсульт. В некоторых случаях накопление холестерина не проявляется заметными внешними признаками.

Но также высокий уровень может вызвать развитие патологического состояния, известного как заболевание периферических артерий (ЗПА). Как правило, оно затрагивает сосуды ног, и тогда могут возникнуть определенные симптомы.

«При ЗПА кровеносные сосуды сужаются, затвердевают или закупориваются, что ограничивает приток крови к конечностям. Обращайте внимание на состояние своих ног, они могут дать вам подсказки о развитии опасного нарушения», - советуют медики.

Врачи конкретизировали признаки, которые можно заметить на ногах.
  • Отсутствие волос или прекращение их роста.
  • Красновато-синяя или бледная кожа.
  • Царапины, другие повреждения, которые долго не заживают.
  • Ногти, становящиеся толстыми и непрозрачными.
  • Повышенная ломкость ногтей, их плохой рост.
  • Онемение и тяжесть в мышцах.
  • Судороги в ступнях и голенях.
  • Парестезия: неприятные ощущения покалывания, жжения.
Специалисты напоминают, что наиболее правильным способом определить высокий холестерин является анализ крови.

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Британский фонд сердца (British Heart Foundation, BHF)

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благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве

Теги : повышенный холестерин, признаки нарушений, ноги