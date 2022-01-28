Высокий холестерин: признаки, которые можно заметить на ногах

«При ЗПА кровеносные сосуды сужаются, затвердевают или закупориваются, что ограничивает приток крови к конечностям. Обращайте внимание на состояние своих ног, они могут дать вам подсказки о развитии опасного нарушения», - советуют медики.

Отсутствие волос или прекращение их роста.

Красновато-синяя или бледная кожа.

Царапины, другие повреждения, которые долго не заживают.

Ногти, становящиеся толстыми и непрозрачными.

Повышенная ломкость ногтей, их плохой рост.

Онемение и тяжесть в мышцах.

Судороги в ступнях и голенях.

Парестезия: неприятные ощущения покалывания, жжения.