Высокий холестерин: признаки, которые можно заметить на ногах
Заметив, что ногти на ногах стали более ломкими или медленно растут, проверьте свой уровень холестерина.
Холестерин – это жировое вещество в крови, которое накапливается при неправильном питании, малоподвижном образе жизни, курении и алкоголе. В слишком большом количестве он блокирует кровеносные сосуды.
Иногда люди не подозревают, что у них есть проблема с высоким холестерином, пока не разовьются серьезные осложнения, такие как сердечный приступ или инсульт. В некоторых случаях накопление холестерина не проявляется заметными внешними признаками.
Но также высокий уровень может вызвать развитие патологического состояния, известного как заболевание периферических артерий (ЗПА). Как правило, оно затрагивает сосуды ног, и тогда могут возникнуть определенные симптомы.
«При ЗПА кровеносные сосуды сужаются, затвердевают или закупориваются, что ограничивает приток крови к конечностям. Обращайте внимание на состояние своих ног, они могут дать вам подсказки о развитии опасного нарушения», - советуют медики.
Врачи конкретизировали признаки, которые можно заметить на ногах.
- Отсутствие волос или прекращение их роста.
- Красновато-синяя или бледная кожа.
- Царапины, другие повреждения, которые долго не заживают.
- Ногти, становящиеся толстыми и непрозрачными.
- Повышенная ломкость ногтей, их плохой рост.
- Онемение и тяжесть в мышцах.
- Судороги в ступнях и голенях.
- Парестезия: неприятные ощущения покалывания, жжения.
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