Психолог Кэтрин Холл назвала 5 способов избавиться от ночных кошмаров

«Эти сны означают, что в вашей текущей бодрствующей жизни есть чувства или ситуации, которые вам трудно полностью обработать. Нельзя бояться кошмаров. Думайте о кошмарах как о форме жесткой любви».

«Ваш сновидящий разум использует шокирующие образы, потому что знает, что вы с большей вероятностью вспомните их и обдумаете их значение, чем повседневные сны».

Как победить плохие сны

Обычное время сна

Ежедневная практика релаксации

Выразительное письмо

"Признание своих эмоций и их запись снижает потребность вашего разума в постоянной борьбе с любыми негативными и стрессовыми мыслями".

Избегайте алкоголя

Лечение