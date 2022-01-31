Психолог Кэтрин Холл назвала 5 способов избавиться от ночных кошмаров
Кошмары могут быть очень неприятными и приводить к лишению сна, особенно если вы их часто видите. Не волнуйтесь, понимание психологического значения ваших снов может помочь вам предотвратить их. Психолог Кэтрин Холл из Somnus Therapy, рассказала, как остановить ночные кошмары.
Каждый сон уникален и необычен, но есть несколько общих тем.
«Эти сны означают, что в вашей текущей бодрствующей жизни есть чувства или ситуации, которые вам трудно полностью обработать. Нельзя бояться кошмаров. Думайте о кошмарах как о форме жесткой любви».
Когда дело доходит до значения этих снов, оно гораздо менее драматично, чем вы думаете.
«Ваш сновидящий разум использует шокирующие образы, потому что знает, что вы с большей вероятностью вспомните их и обдумаете их значение, чем повседневные сны».
Как победить плохие сны
Обычное время сна
Вы должны сделать время отхода ко сну и время пробуждения как можно более последовательным.
Ежедневная практика релаксации
Методы релаксации, такие как прогрессивная мышечная релаксация (PMR), могут быть невероятно полезными, помогая вам заснуть и уменьшая стресс, связанный с невозможностью заснуть.
Выразительное письмо
"Признание своих эмоций и их запись снижает потребность вашего разума в постоянной борьбе с любыми негативными и стрессовыми мыслями".
Избегайте алкоголя
Алкоголь блокирует быстрый сон и вызывает общее сокращение фазы быстрого сна, также известного как сон во сне.
Лечение
Когда ночные кошмары становятся частым явлением и повторяются, разговор с профессионалом может быть лучшим вариантом, чтобы помочь обнаружить и устранить основную проблему.
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Кэтрин Холл
Здоровье
Психолог в Somnus Therapy.
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