Врач Драпкина рассказала, по каким симптомам можно выявить «тихий» инсульт

«У 15% людей, перенесших немой инсульт, в дальнейшем случается истинное кровоизлияние в мозг, что может привести к инвалидности», - сообщила медик изданию «Доктор Питер».

Внезапное головокружение.

Нарушение походки.

Резкое ухудшение зрения.

Асимметрия лица.

Проблемы с речью.

Онемение конечностей.