Врач Драпкина рассказала, по каким симптомам можно выявить «тихий» инсульт
По словам врача, «тихие» инсульты могут проходить незаметно даже для пострадавших от них людей.
В интервью российского медика, ученого Оксаны Драпкиной прозвучало мнение о том, что так называемый «тихий» инсульт характеризуется патологическими изменениями в мозге, которые не имеют ярко выраженной клинической картины, свойственной «классическому» инсульту. Подобные «тихие» или «немые» инсульты часто оказываются неопознанными, хотя во многих случаях они возникают как предвестники «настоящего» инсульта.
«У 15% людей, перенесших немой инсульт, в дальнейшем случается истинное кровоизлияние в мозг, что может привести к инвалидности», - сообщила медик изданию «Доктор Питер».
Драпкина уточнила, какие внешние симптомы можно заметить у человека с «немым» инсультом при внимательном наблюдении.
- Внезапное головокружение.
- Нарушение походки.
- Резкое ухудшение зрения.
- Асимметрия лица.
- Проблемы с речью.
- Онемение конечностей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких симптомах тромбоза срочно нужен врач.
Оксана Драпкина
Здоровье
заведующая кафедрой, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук
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