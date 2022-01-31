Врач Драпкина рассказала, по каким симптомам можно выявить «тихий» инсульт

0 Фото: pexels.com
плохое самочувствие

По словам врача, «тихие» инсульты могут проходить незаметно даже для пострадавших от них людей.

В интервью российского медика, ученого Оксаны Драпкиной прозвучало мнение о том, что так называемый «тихий» инсульт характеризуется патологическими изменениями в мозге, которые не имеют ярко выраженной клинической картины, свойственной «классическому» инсульту. Подобные «тихие» или «немые» инсульты часто оказываются неопознанными, хотя во многих случаях они возникают как предвестники «настоящего» инсульта.

«У 15% людей, перенесших немой инсульт, в дальнейшем случается истинное кровоизлияние в мозг, что может привести к инвалидности», - сообщила медик изданию «Доктор Питер».

Драпкина уточнила, какие внешние симптомы можно заметить у человека с «немым» инсультом при внимательном наблюдении.
  • Внезапное головокружение.
  • Нарушение походки.
  • Резкое ухудшение зрения.
  • Асимметрия лица.
  • Проблемы с речью.
  • Онемение конечностей.
Также, добавила врач, перенесенный человеком и оставшийся незамеченным «тихий» инсульт может проявиться на снимках томографии (КТ, МРТ) в виде поврежденных участков мозга. Увидеть их способен только специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких симптомах тромбоза срочно нужен врач.
Оксана Драпкина
Оксана Драпкина
Здоровье
заведующая кафедрой, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук
Теги : тихие инсульты, симптомы инсульта, Оксана Драпкина