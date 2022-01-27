Кардиохирург Шугушев: при каких симптомах тромбоза срочно нужен врач

«Последствиями артериального тромбоза являются инфаркты и инсульты», - напомнил Заур Шугушев.

Одна нога увеличивается в объеме.

В конечности появляются болезненные ощущения.

Нарушается пигментация кожи.

Возможны судороги икроножных мышц.

Поряженная конечность становится горячей на ощупь.

«За последние годы количество тромбозов увеличилось за счет того, что коронавирус повреждает стенки сосудов и вызывает тромбообразование».