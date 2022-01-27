Кардиохирург Шугушев: при каких симптомах тромбоза срочно нужен врач
По словам кардиохирурга Заура Шугушева, если одна нога человека неожиданно отекла, увеличилась в объеме, это может быть одним из признаков тромбоза, требующих срочной помощи врача.
Тромбоз означает возникновение тромбов, представляющих собой кровяные сгустки, образующиеся в сосудах. Если тромб отрывается от места крепления и попадает в поток крови, медики называют его тромбоэмболом. Вместе с кровью такой кровяной сгусток может переноситься в разные места, в том числе он способен оказываться в артериях, питающих сердце, мозг, легкие. Их закупорка чревата развитием опасных состояний, в том числе сопряженных с риском смерти. В этом случае человек будет испытывать симптомы, свойственные сердечному приступу, инсульту, легочной недостаточности.
«Последствиями артериального тромбоза являются инфаркты и инсульты», - напомнил Заур Шугушев.
Если возникает проблема с закупоркой вены, речь идет о венозном тромбозе – нередко он развивается в конечностях, чаще в ногах. Кардиохирург рассказал, при каких симптомах такого тромбоза срочно нужен врач.
- Одна нога увеличивается в объеме.
- В конечности появляются болезненные ощущения.
- Нарушается пигментация кожи.
- Возможны судороги икроножных мышц.
- Поряженная конечность становится горячей на ощупь.
Кардиохирург добавил, что еще одним фактором тромбоза, как стало понятно недавно, является и коронавирусная инфекция.
«За последние годы количество тромбозов увеличилось за счет того, что коронавирус повреждает стенки сосудов и вызывает тромбообразование».
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптоме, проявляемом при ходьбе, который может говорить о скорой смерти.
Заурбек Шугушев
Здоровье
заведующий кафедрой сердечно – сосудистой хирургии ФПКМР Медицинского института РУДН, кардиолог, доктор медицинских наук
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