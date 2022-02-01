Врач: несколько признаков, что вы могли перенести неопознанный Омикрон

«Если вы испытываете головокружение, когда стоите, учащенное сердцебиение, усталость, вам следует пройти обследование. Возможно, до коронавируса у вас было заболевание, и в этом случае вирус мог ухудшить его», - поделился советом врач.

Вирусолог из США, доктор Майкл Остерхольм, рассказал в интервью, что после перенесенной Омикрон-инфекции могут возникать определенные проблемы с самочувствием. Эти недомогания в некоторых случаях являются подсказкой о случившемся инфицировании, которое могло принять бессимптомную или слишком мягкую форму, и пройти незамеченным.Иногда проблемы с дыханием сохраняются еще некоторое время после того, как вирус покинул организм. В этом случае может возникать ощущение, что дыхание становится стесненным или недостаточным, когда человек физически активен (например, идет быстрым шагом или бежит). Также может казаться, что невозможно сделать полноценный вдох с расширением грудной клетки.Если вы перенесли неопознанный COVID-19, признаком этого может быть необычная усталость, когда утомление и слабость ощущаются при тех видах деятельности, которые прежде давались без проблем.Учеными Университета Джона Хопкинса было установлено, что после перенесенного ковида может развиваться синдром постуральной ортостатической тахикардии, влияющий на частоту сердечных сокращений и артериальное давление.Вирус «короны» может вызывать неблагоприятные неврологические эффекты, которые также могут сохраняться длительное время.Нарушенное обоняние является одним из признаков Омикрон-инфекции. Оно не исчезает полностью, как это было на первых этапах пандемии, но может меняться, заставляя людей ощущать несуществующие запахи или воспринимать реальные ароматы по-другому. Если вы чувствуете запахи (и вкус) не так, как окружающие, возможно, вами был перенесен ковид.Неожиданно возникающие проблемы здоровья тоже могут быть признаком перенесенного коронавируса. COVID-19 может давать так называемые полиорганные эффекты, подразумевающие проблемы с сердцем, легкими, почками, кожей, мозгом. При внезапном ухудшении самочувствия (особенно, если ничего подобного до этого вы не испытывали) можно заподозрить прошедшую через организм ковид-инфекцию.Ранее портал MedikForum.ru писал о двух малоизвестных признаках Омкрон-инфекции , которые могут сохраняться после болезни.