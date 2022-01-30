Малоизвестный признак Омикрона, который вы можете принять за пищевое отравление
Признаком инфекции, вызванной проникновением в организм штамма Омикрон, может быть состояние, которое легко принять за пищевое отравление.
У большинства людей при заражении Омикроном наблюдаются симптомы простуды, но медики предупреждают, что инфекция также может проявляться симптомами, отличными от респираторных заболеваний. Врачи говорят о существовании одного малоизвестного признака, возникновение которого может создавать ошибочное впечатление пищевого отравления.
Американский медик доктор Билл Адмайр сказал в интервью, что большинство людей, заразившихся дельта-вариантом, будут в первую очередь испытывать проблемы с верхними дыхательными путями. Но заражение Омикроном может внешне принимать форму желудочно-кишечной инфекции – при этом возможны тошнота, боль в животе, рвота, потеря аппетита, диарея.
При этом тошнота или другие «энтерологические» симптомы могут не быть ключевыми, но они могут сопровождать другие симптомы. Согласно данным, опубликованным в Журнале микробиологии, иммунологии и инфекций, исследователи обнаружили, что тошнота и рвота были двумя наиболее распространенными симптомами сопровождения другие ключевых маркеров ковид-инфекции, таких как боль в горле, потеря вкуса и обоняния. Предположительно появление желудочно-кишечных проблем связано с воспалительной реакцией организма на вирусную инфекцию.
Также отмечается, что по мере лучшего узнавания омикрон-штамма, становится больше известно о его нетипичных симптомах. Помимо проблем с кишечником у человека могут возникать головокружение, боль в пояснице, тиннитус и другие состояния.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах заражения Омикроном, которые следует знать всем.
Билл (Уильям) Адмайр (Bill Admire)
Здоровье
доктор медицины, семейный врач
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