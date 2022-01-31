Заражение Омикроном: два малоизвестных признака могут сохраняться после болезни
Одним из малоизвестных и опасных признаков Омикрон-инфекции является миалгия, предупреждают медики.
Врачи напоминают, что симптомы заражения штаммом Омикрон могут проявляться по-разному и включать малоизвестные нарушения. Некоторые из них могут сохраняться длительное время, преследуя пациентов даже когда они выздоравливают после болезни, то есть, их ПЦР-тесты являются «чистыми».
Миалгия. Подобным признаком может быть, в частности, миалгия, характеризующаяся мышечными болями. Такие боли могут по-разному локализоваться в теле, очень часто у людей с миалгией болит спина. Когда пострадавшие описывают свои болевые ощущения, то говорят, что они ноющие, тупые или, наоборот, острые и интенсивные, способные возникать как при воздействии на тело, так и при движении, либо в состоянии покоя, даже сна.
Врач Хариш Чафле (Индия) заявил в интервью, что миалгия может развиваться как следствие воспалительного процесса, возникающего при поражении организма инфекцией, но в случае Омкирона она вполне идентифицируется как его отдельный признак. Доктор Чафле отметил, что телесные боли (конкретно боли в спине) могут не только возникать в период острой фазы инфекции, но и сохраняться после болезни.
Как таковая миалгия может быть разнородной, подразделяясь на фибромиалгию и миозиты. При этом могут поражаться и мышечные ткани, и кости скелета. Помимо болей, миалгии также свойственны депрессия, усталость, нарушения сна. В отдельных случаях она ведет к развитию хронических болей в шее, плечах, тазовом поясе. Также ее последствием (например, если развивается полимиозит) могут стать сердечная недостаточность, кишечная непроходимость.
С миалгией нужно обязательно обращаться к врачу, лечить ее и держать симптомы под контролем.
Головокружение. Воспаление, вызванное Омикрон-инфекцией может затрагивать внутреннее ухо, вестибулярный аппарат и провоцировать появление еще одного малоизвестного признака – головокружения. Врачи отмечают, что данный симптом возникает достаточно редко, однако может ухудшаться из-за перенапряжения, стресса. Характерная особенность такого головокружения – оно возникает при движениях головы, изменении положения тела. Обычно бывает непродолжительным, но может сопровождаться неприятными состояниями: сильной слабостью, тошнотой или рвотой.
Людям, страдающим от затяжных симптомов коронавирусной инфекции, следует обращаться к врачу общей практики.
Ранее портал MedikForum.ru писал о малоизвестном проявлении Омикрон-инфекции, которое можно принять за пищевое отравление.
Хариш Чафле (Harish Chafle)
Здоровье
врач-пульмонолог, бронхоскопист и специалист по расстройствам сна в Global Hospitals, Мумбаи
Оставить комментарий