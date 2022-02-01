Пробиотики могут помочь в борьбе с COVID-19, но не всем
Под пробиотиками понимаются «хорошие бактерии», которые приносят пользу организму. Они присутствуют в кисломолочных, ферментированных продуктах и специальных добавках. Они помогают сдерживать размножение патогенных бактерий кишечника. Также они могут взаимодействовать с иммунными клетками кишечника, предотвращая воспаление. Исследования показали, что действие пробиотиков может выходить за пределы кишечника, регулируя иммунные реакции в легких, что особенно важно в текущей пандемической ситуации.
Новое исследование, проведенное мексиканскими врачами, показало что люди с коронавирусом могут выигрывать от приема пробиотиков. Пациенты одной из клиник принимали четырехкомпонентную комбинацию пробиотиков и выздоравливали быстрее, по сравнению с группой плацебо. У них также было более высокое количество антител к вирусу, и меньше симптомов спустя 15 дней после заражения.
Эти обнадеживающие результаты являются одними из первых, которые показывают, что пробиотики могут помочь иммунитету бороться с COVID-19. Авторы предполагают, что добавки с пробиотиками могут ускорять выздоровление.
Однако ученые призывают к осторожности при интерпретации исследования. Несмотря на то, что это было двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование, оно имело некоторые ограничения. Из него исключались лица старше 60 лет и не учитывался прививочный статус участников. Соответственно, нельзя сказать, помогают ли пробиотики наиболее уязвимым группам населения.
Кроме того, прием пробиотиков может быть нецелесообразным для людей с ослабленной иммунной системой. Это может привести к повышенному риску заражения.
Педро Гутьеррес-Кастрелон
Здоровье
Главный врач
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