Врач рассказала, может ли геморрой перейти в рак

«Обычно кровотечение из заднего прохода мы по совету рекламы интерпретируем как геморрой. Но если рассудить здраво, то кишка состоит не из одних только геморроидальных узлов. Кровоточить может полип, трещина и опухоль», — рассказала она.

Эксперт объяснила: стенка кишечника состоит из слизистого, подслизистого, мышечного слоя и серозной оболочки. Геморроидальная ткань располагается в подслизистом слое, в то время, как раз в большинстве случает образуется в железистой ткани, которая выделяет слизь для легкого продвижения стула.Тем не менее, не редки случаи, когда после диагноза «геморрой» следует обнаружение рака. По словам врача, происходит это по двум причинам.Кроме того, не стоит списывать со счетов и возможную ошибку лечащего врача: обнаружив геморрой, он не всегда считает нужным отправить пациента на колоноскопию.Именно поэтому специалист подчеркнула: для того, чтобы вовремя обнаружить опухоль, необходимо соблюдать правило «если в стуле кровь — нужна колоноскопия».