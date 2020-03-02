Проктолог Елена Смирнова рассказала, как отличить рак кишечника от геморроя

«Как и геморрой, опухоль способна выпадать из прямой кишки. В обоих случаях может выделяться кровь, развивается склонность к запорам», - добавил проктолог.

для внутреннего геморроя не характерна боль, но при раке она возникает на поздних стадиях, может отдавать в живот, спину, промежность;

запор, вызываемый геморроем, поддается лечению слабительными средствами, тогда как рак – нет;

заболевание раком обычно провоцирует ухудшение общего состояния здоровья, а при геморрое это – исключительный случай, связанный с развитием гнойных осложнений.