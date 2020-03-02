Проктолог Елена Смирнова рассказала, как отличить рак кишечника от геморроя

геморрой

Геморрой и колоректальный рак (другие названия: рак кишечника или прямой кишки) проявляются схожими симптомами, но в какой-то момент становятся заметны отличия в картине заболеваний, - об этом рассказала известный петербургский врач-проктолог Елена Смирнова.

Как сообщает MedikForum.ru, о том, что именно позволяет отличить рак кишечника от геморроя, врач-проктолог подробно пишет в своем сетевом блоге. Говоря о признаках недугов, Смирнова указывает на их общность – это, в первую очередь, ощущение дискомфорта в области заднего прохода: зуд, жжение, чувство инородного тела.

«Как и геморрой, опухоль способна выпадать из прямой кишки. В обоих случаях может выделяться кровь, развивается склонность к запорам», - добавил проктолог.

В то же время, рассказала специалист, кровотечение, вызываемое двумя патологиями, - различается. Геморрой «заявляет» о себе яркими каплями крови на туалетной бумаге или полосками на кале. На рак указывает венозное, темное кровотечение.

Кроме того, онкология изменяет форму фекалий, которые из-за опухоли в прямой кишке, сужающей просвет, становятся тонкими как карандаш.

Указала врач-проктолог и не другие отличия:
  • для внутреннего геморроя не характерна боль, но при раке она возникает на поздних стадиях, может отдавать в живот, спину, промежность;
  • запор, вызываемый геморроем, поддается лечению слабительными средствами, тогда как рак – нет;
  • заболевание раком обычно провоцирует ухудшение общего состояния здоровья, а при геморрое это – исключительный случай, связанный с развитием гнойных осложнений.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки, заметные в стуле, предупреждают о развитии рака органов пищеварительной системы.
Теги : кишечник
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Проктолог Елена Смирнова рассказала, как отличить рак кишечника от геморроя


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