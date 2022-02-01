Эксперт рассказала, как облегчить постковидный кашель

«Если начинается приступ сильного кашля, постарайтесь мягко дышать через нос, контролируйте дыхание, пейте воду маленькими глотками», — посоветовала эксперт.

Перед применением необходима очная консультация врача!

Прежде всего, врач подчеркнула, что универсального рецепта лечения постковидных последствий медицина пока предложить не может. В большинстве случаев терапия подбирается индивидуально. Тем не менее, она назвала несколько мероприятий, которые помогут облегчить кашель.Так, по словам специалиста, страдающему кашлем человеку необходимо обеспечить обильное питье и комфортные климатические условия в жилье (температура и влажность).Свою эффективность в борьбе с кашлем также показали дыхательные упражнения, леденцы и пастилки, а также некоторые безрецептурные средства и ингаляции.