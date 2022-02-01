Эксперт рассказала, как облегчить постковидный кашель
Пульмонолог Татьяна Неешпапа перечислила способы справиться с кашлем после covid-19.
Прежде всего, врач подчеркнула, что универсального рецепта лечения постковидных последствий медицина пока предложить не может. В большинстве случаев терапия подбирается индивидуально. Тем не менее, она назвала несколько мероприятий, которые помогут облегчить кашель.
Так, по словам специалиста, страдающему кашлем человеку необходимо обеспечить обильное питье и комфортные климатические условия в жилье (температура и влажность).
«Если начинается приступ сильного кашля, постарайтесь мягко дышать через нос, контролируйте дыхание, пейте воду маленькими глотками», — посоветовала эксперт.
Свою эффективность в борьбе с кашлем также показали дыхательные упражнения, леденцы и пастилки, а также некоторые безрецептурные средства и ингаляции.
Перед применением необходима очная консультация врача!
Татьяна Неешпапа
Здоровье
Пульмонолог
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