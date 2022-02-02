Врач раскрыла технику постковидной дыхательной гимнастики

«️Не спешите. Разбейте намеченное вами действие на более мелкие составляющие, чтобы после его завершения, вы не устали и не испытывали одышку», — посоветовала эксперт.

По словам специалиста, с оставшейся после коронавируса одышкой эффективно поможет справится метрономизированное дыхание, которое заключается в медленном глубоком дыхании животом. Особенно эффективен такой метод при выполнении действий, которые могут потребовать усилий, например подъем по лестнице.Так, перед выполнением действия необходимо сделать глубокий вдох, выдох же сделать непосредственно во время «усилия». При этом вдыхать лучше через нос, а выдыхать — через рот.