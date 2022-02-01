Специалисты рассказали, как восстановиться после covid-19

«Коронавирус наиболее сильно действует на лёгкие, сердце, сосуды и нервную систему. У многих пациентов отмечаются значительные нарушения так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности выполнять свои трудовые и бытовые обязанности), ухудшается пищеварение, снижается активность иммунитета», — говорится в сообщении.

По словам специалистов ведомства, постковидные последствия могут оставаться с человеком в течение полугода и дольше. Наиболее распространенными его симптомами становятся одышка, повышенная утомляемость, раздражительность, нарушения обоняния и вкуса, а также расстройства ЖКТ.В ведомстве отметили, что первоочередным действием для восстановления является консультация с врачом, который, в зависимости от выраженности симптомов и тяжести предшествующего им заболевания, назначит индивидуальный план лечения.Общий подход к реабилитации заключается в соблюдении принципа постепенности. Пациентам часто назначается лечебная физкультура и сбалансированная диета, которая поможет привести в порядок работу желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы.Также эксперты отметили, что эффективно справится с последствиями заболевания поможет отказ от алкоголя, жирной и жареной пищи.