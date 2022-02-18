Постковидный синдром: что известно медицине?

«Наиболее сильно действует на лёгкие, сердце, сосуды и нервную систему. У многих пациентов отмечаются значительные нарушения так называемых когнитивных функций (сообразительности, способности выполнять свои трудовые и бытовые обязанности), ухудшается пищеварение, снижается активность иммунитета», — говорится в сообщении.

Прежде всего в ведомстве объяснили: постковидный синдром представляет собой набор неприятных симптомов, которые продолжают беспокоить человека даже, когда заболевание считается излеченным. Термин уже внесем в международную классификацию болезней.Продолжительность и выраженность последствий воздействия вируса на организм различна в каждом конкретном случае. Однако, согласно статистике, чаще всего у таких пациентов наблюдаются одышка, нарушения обоняния, вкуса и пищеварения, утомляемость и раздражительность.Именно поэтому процесс восстановления, также как и рекомендации врача стационара или поликлиники, в каждом конкретном случае могут отличаться и зависеть от данных о течении заболевания и результатов обследования.При этом, эксперты отмечают, что несмотря на то, что вакцинация не является гарантом отсутствия синдрома, эта мера существенно снижает его интенсивность и длительность.Универсальным подходом в этом случае является рекомендация о постепенности возвращения к привычному ритму жизни. Так, хорошие результаты показывает лечебная физкультура и лечебная диета, которая содержит достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также клетчатки, витаминов и минералов.Помимо этого в период восстановления медики рекомендуют исключить из рациона жирную и жареную пищу, алкоголь. Такие меры помогут привести в порядок органы ЖКТ, печень и поджелудочную железу.