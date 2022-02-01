Врач рассказала, как спать с ребенком безопасно
Педиатр Юлия Бунина рассказала о технике безопасности при совместном сне с ребенком.
Прежде всего врач отметила, что согласно рекомендациям Американской академии педиатрии, ребенка лучше укладывать спать в одной комнате с родителями , но на отдельной кровати.
Для того, чтобы обеспечить безопасность малыша необходимо соблюдать некоторые правила техники безопасности. Так, спать в одной постели с ребенком нельзя, если:
- один из родителей или оба курят;
- после веществ, изменяющих сознание: алкоголь, седативные, антидепрессанты, наркотики;
- один из родителей тяжело болен и не может чутко реагировать на потребности ребенка;
- место для сна — это мягкий диван, шезлонг или софа;
- рядом спит старший ребенок или домашнее животное;
- в кровати находится обилие подушек или игрушек, а также тяжелое одеяло;
- у одного или обоих родителей есть ожирение.
Также эксперт подчеркнула, что не следует, укладывать ребенка на животе, оставлять дырки и зазоры между матрасом и мебелью, матрасом и каркасом кровати, куда ребенок может провалиться.
Кроме того, она обозначила, что в спальне, где спит ребенок необходимо обеспечить оптимальные температурные условия.
«В комнате не должно быть жарко, ребенок в легкой пижаме или голышом. Тепло от мамы уже есть и нет необходимости кутать ребенка, перегрев повышает риск СВДС», — предупредила врач.
Юлия Бунина
Здоровье
Педиатр, алерголог-иммунолог
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