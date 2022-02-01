Врач рассказала, как спать с ребенком безопасно

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Ребенок в кровати с родителями

Педиатр Юлия Бунина рассказала о технике безопасности при совместном сне с ребенком. 
 
Прежде всего врач отметила, что согласно рекомендациям Американской академии педиатрии, ребенка лучше укладывать спать в одной комнате с родителями , но на отдельной кровати.

Для того, чтобы обеспечить безопасность малыша необходимо соблюдать некоторые правила техники безопасности. Так, спать в одной постели с ребенком нельзя, если:

  • один из родителей или оба курят;
  • после веществ, изменяющих сознание: алкоголь, седативные, антидепрессанты, наркотики;
  • один из родителей тяжело болен и не может чутко реагировать на потребности ребенка;
  • место для сна — это мягкий диван, шезлонг или софа;
  • рядом спит старший ребенок или домашнее животное;
  • в кровати находится обилие подушек или игрушек, а также тяжелое одеяло;
  • у одного или обоих родителей есть ожирение.

Также эксперт подчеркнула, что не следует, укладывать ребенка на животе, оставлять дырки и зазоры между матрасом и мебелью, матрасом и каркасом кровати, куда ребенок может провалиться.

Кроме того, она обозначила, что в спальне, где спит ребенок необходимо обеспечить оптимальные температурные условия.

«В комнате не должно быть жарко, ребенок в легкой пижаме или голышом. Тепло от мамы уже есть и нет необходимости кутать ребенка, перегрев повышает риск СВДС», — предупредила врач.
Юлия Бунина
Юлия Бунина
Здоровье
Педиатр, алерголог-иммунолог
Теги : Юлия Бунина, техника безопасности, сон ребенка