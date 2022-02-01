Врач рассказала, как спать с ребенком безопасно

один из родителей или оба курят;

после веществ, изменяющих сознание: алкоголь, седативные, антидепрессанты, наркотики;

один из родителей тяжело болен и не может чутко реагировать на потребности ребенка;

место для сна — это мягкий диван, шезлонг или софа;

рядом спит старший ребенок или домашнее животное;

в кровати находится обилие подушек или игрушек, а также тяжелое одеяло;

у одного или обоих родителей есть ожирение.

«В комнате не должно быть жарко, ребенок в легкой пижаме или голышом. Тепло от мамы уже есть и нет необходимости кутать ребенка, перегрев повышает риск СВДС», — предупредила врач.

Прежде всего врач отметила, что согласно рекомендациям Американской академии педиатрии, ребенка лучше укладывать спать в одной комнате с родителями , но на отдельной кровати.Для того, чтобы обеспечить безопасность малыша необходимо соблюдать некоторые правила техники безопасности. Так, спать в одной постели с ребенком нельзя, если:Также эксперт подчеркнула, что не следует, укладывать ребенка на животе, оставлять дырки и зазоры между матрасом и мебелью, матрасом и каркасом кровати, куда ребенок может провалиться.Кроме того, она обозначила, что в спальне, где спит ребенок необходимо обеспечить оптимальные температурные условия.