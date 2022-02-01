Эксперт назвала причины трещин на пятках

«И давайте не будем врать себе. Ежедневный — это ежедневный, как чистка зубов. А не „когда вспомню, тогда и помажу. Потому что всё это ерунда Ваш крем. Мазала я как-то неделю каждый день. Не помогло“», — подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, причин такого явления может быть несколько. Для того, чтобы эффективно справиться с проблемой необходимо определить, какая из них послужила причиной трещин.Так, часто происхождение повреждений обусловлено сухостью кожи. В этом случае, в следствии отсутствия регулярного ухода в виде нанесения крема, на поверхность пятки образуются заломы и складки.Также, трещины на пятках могут появиться из-за грибка стопы или избыточной нагрузки не нее. К последней относится лишний вес, активный спорт и беременность.Четвертой причиной выступает неправильная обработка кожи стоп. К таким ошибкам относится некорректное использование лезвия, кислотных носочков, кератолитиков (кислотных, щелочных).Кроме того, трещины на пятках могут появляться в виде симптома заболеваний ЖКТ или эндокринной системой, а также могут быть синдромом диабетической стопы, который наступает многолетнего сахарного диабета.