Трещины на пятках: врач Васильева перечислила вызывающие их болезни
Трещины на пятках могут вызываться разными болезнями, включая опасные, такие как сахарный диабет или атеросклероз, – предупреждают врачи.
В своем интервью эндокринолог Мария Васильева рассказала, что появление трещин на пятках не всегда является косметическим дефектом, вызывающим их фактором может оказаться заболевание внутренних органов.
«В некоторых случаях это признак серьезных заболеваний, которые требуют лечения», - сообщила Васильева «Пятому каналу».
Врач заметила, что возникновению трещин содействует нарушенное кровоснабжение в разных слоях кожи – данная проблема может объясняться болезнями сердца и сосудов, атеросклерозом, варикозом, сердечной недостаточностью.
Кроме того, плохое состояние кожи на пятках может обусловливаться гормональными процессами, возникающими вследствие тех или иных изменений с организмом или болезней. Васильева перечислила.
- Сахарный диабет.
- Постменопауза.
- Витаминная недостаточность.
- Аллергические реакции.
- Псориаз.
- Грибковое поражение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на появление бляшек в сонных артериях.
Мария Васильева
Здоровье
врач-эндокринолог
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