Специалист рассказала, как подобрать подгузник

«️Самый лучший для подгузников материал — хлопок. ️Целлюлоза тоже хороша: безопасное и гипоалергенное сырье. Избегайте полиэтилена, кожа вспреет», — посоветовала сомнолог.

По словам специалиста, крайне важно уделить внимание подбору подгузника, так как от этого зависит состояние кожи ребенка, его комфорт и стабильность сна.Наиболее часто возникает проблема с размером этого вида нижнего белья. Как объяснила эксперт в этом вопросе следует учитывать один момент: дневные подгузники могут быть на размер меньше, так как их смена происходит часто, а вот ночные должны быть максимально комфортными, впитывающими и подходить по размеру.Также, при выборе подгузников необходимо обратить внимание на материал, из которого они изготовлены.