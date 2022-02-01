Специалист рассказала, как подобрать подгузник
Детский сомнолог Татьяна Холодкова назвала критерии «правильного» подгузника для ребенка.
По словам специалиста, крайне важно уделить внимание подбору подгузника, так как от этого зависит состояние кожи ребенка, его комфорт и стабильность сна.
Наиболее часто возникает проблема с размером этого вида нижнего белья. Как объяснила эксперт в этом вопросе следует учитывать один момент: дневные подгузники могут быть на размер меньше, так как их смена происходит часто, а вот ночные должны быть максимально комфортными, впитывающими и подходить по размеру.
Также, при выборе подгузников необходимо обратить внимание на материал, из которого они изготовлены.
«️Самый лучший для подгузников материал — хлопок. ️Целлюлоза тоже хороша: безопасное и гипоалергенное сырье. Избегайте полиэтилена, кожа вспреет», — посоветовала сомнолог.
Татьяна Холодкова
Здоровье
Детский сомнолог
Оставить комментарий