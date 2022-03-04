Эксперт рассказала, почему ребенок плохо спит

дневных снов : насколько правильно родители организовали режим бодрствования и отдыха в течение дня;

: насколько правильно родители организовали режим бодрствования и отдыха в течение дня; ритуала отхода ко сну : маленьким детям важны постоянство и последовательность;

: маленьким детям важны постоянство и последовательность; базовых моментов : сухость подгузника, комфортная температура в комнате, отсутствие чувства голода;

: сухость подгузника, комфортная температура в комнате, отсутствие чувства голода; состояния здоровья : любые проблемы с самочувствием могут сделать ребенка раздражительным;

: любые проблемы с самочувствием могут сделать ребенка раздражительным; навыка самостоятельного засыпания: без груди, без соски, без укачивания.

«Уснул на груди — будет просыпаться часто и ожидать грудь…️Соска — выпала. Проснулся… Укачивание. Ребенок ассоциирует сон только с ним и просыпаясь ночью между циклами сна, не может, как те дети, которые обучены навыку самостоятельного засыпания, вновь уснуть без качания», — уточнила она.

По словам эксперта, многие родители неправильно интерпретируют частые пробуждения и капризы детей: одни списывают это на тоску по родителям, другие на начало прорезывания зубов, третьи на другие причины. Однако, такие предположения нередко бывают ошибочны.Она пояснила: качество детского сна ребенка зависит сразу от нескольких факторов:При этом сомнолог подчеркнула, что наиболее часто мамами нарушается именно последний пункт.Именно поэтому, часто ключом к крепкому и здоровому сну ребенка является обучения его засыпанию без постороннего вмешательства.