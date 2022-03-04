Эксперт рассказала, почему ребенок плохо спит
Детский сомнолог Татьяна Холодкова объяснила, с чем может быть связан нестабильный ночной сон ребенка.
По словам эксперта, многие родители неправильно интерпретируют частые пробуждения и капризы детей: одни списывают это на тоску по родителям, другие на начало прорезывания зубов, третьи на другие причины. Однако, такие предположения нередко бывают ошибочны.
Она пояснила: качество детского сна ребенка зависит сразу от нескольких факторов:
- дневных снов: насколько правильно родители организовали режим бодрствования и отдыха в течение дня;
- ритуала отхода ко сну: маленьким детям важны постоянство и последовательность;
- базовых моментов: сухость подгузника, комфортная температура в комнате, отсутствие чувства голода;
- состояния здоровья: любые проблемы с самочувствием могут сделать ребенка раздражительным;
- навыка самостоятельного засыпания: без груди, без соски, без укачивания.
При этом сомнолог подчеркнула, что наиболее часто мамами нарушается именно последний пункт.
«Уснул на груди — будет просыпаться часто и ожидать грудь…️Соска — выпала. Проснулся… Укачивание. Ребенок ассоциирует сон только с ним и просыпаясь ночью между циклами сна, не может, как те дети, которые обучены навыку самостоятельного засыпания, вновь уснуть без качания», — уточнила она.
Именно поэтому, часто ключом к крепкому и здоровому сну ребенка является обучения его засыпанию без постороннего вмешательства.
Татьяна Холодкова
Здоровье
Детский сомнолог
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