Психолог рассказала, как защитит детей от расстройства пищевого поведения

«Но мы можем создать максимум защитных факторов, которые помогут ребенку (подростку) противостоять диетической культуре и с большей вероятностью избежать развития расстройства пищевого поведения», — говорит психолог.

1. Стать положительным образцом пищевого поведения: не сидеть на диетах, отказаться от постоянного поиска недостатков в своем отражении и привычки "отрабатывать" кусок торта, демонстрировать уважение не только к собственному телу, но и окружающих. 2. Никогда не сажать ребенка на диету: такой опыт в детстве повышает вероятность РПП в 18 раз.⠀ 3. Не делить еду на "плохую" и "хорошую", донести до ребенка, что все продукты питания важны для получения энергии и удовольствия.⠀ 4. Не критиковать тело ребенка и свое, отказаться от привычки обсуждать, кто как похудел.⠀ 5. Хвалить ребенка не только за внешность.

По словам специалиста, обеспечить полную защиту от подобных нарушений подрастающего поколения крайне сложно. Причиной тому становится обилие провокаторов, которые способствуют развитию нездоровых отношений человека с едой и телом. К ним относятся поведение и высказывания значимых в жизни ребенка людей (учителя, друзья, кумиры).Для этого эксперт рекомендует придерживаться нескольких правил общения с ребенком.