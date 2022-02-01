Психолог рассказала, как защитит детей от расстройства пищевого поведения
Эксперт по пищевому поведению Ирина Ушкова рассказала, как помочь ребенку избежать расстройства пищевого поведения.
По словам специалиста, обеспечить полную защиту от подобных нарушений подрастающего поколения крайне сложно. Причиной тому становится обилие провокаторов, которые способствуют развитию нездоровых отношений человека с едой и телом. К ним относятся поведение и высказывания значимых в жизни ребенка людей (учителя, друзья, кумиры).
⠀
«Но мы можем создать максимум защитных факторов, которые помогут ребенку (подростку) противостоять диетической культуре и с большей вероятностью избежать развития расстройства пищевого поведения», — говорит психолог.
Для этого эксперт рекомендует придерживаться нескольких правил общения с ребенком.
⠀
- 1. Стать положительным образцом пищевого поведения: не сидеть на диетах, отказаться от постоянного поиска недостатков в своем отражении и привычки "отрабатывать" кусок торта, демонстрировать уважение не только к собственному телу, но и окружающих.
- 2. Никогда не сажать ребенка на диету: такой опыт в детстве повышает вероятность РПП в 18 раз.⠀
- 3. Не делить еду на "плохую" и "хорошую", донести до ребенка, что все продукты питания важны для получения энергии и удовольствия.⠀
- 4. Не критиковать тело ребенка и свое, отказаться от привычки обсуждать, кто как похудел.⠀
- 5. Хвалить ребенка не только за внешность.
Ирина Ушкова
Здоровье
Психолог, эксперт по пищевому поведению
Оставить комментарий