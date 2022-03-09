Психолог рассказала, как распознать РПП у подростков
Психолог Ирина Ушкова перечислила тревожные признаки расстройства пищевого поведения у детей.
Эксперт объяснила: любые социальные потрясения могут стать «спусковым крючком» для запуска или усиления уже имеющегося РПП.
«Особенно уязвимы подростки, так как они могут воспринимать контроль над питанием и телом как способ контроля над тревогой и окружающим хаосом», — уточнила она.
Так, в период повышения тревожности социума на фоне пандемии количество случаев появления РПП возросли на 15,3%. Поэтому, в связи с текущими событиями, специалист рекомендует обратить особое внимание на пищевое поведение подростков.
Указывать на возможные проблемы с питанием могут такие признаки:
- снижение веса;
- увлечение диетой или системой питания, цель которой снижение веса;
- чрезмерное увлечение «здоровым» или «правильным» питанием;
- повышенный интерес к приготовлению блюд и тщательное изучение рецептов;
- новые пищевые ритуалы, такие как взвешивание еды, прием пищи из определенной посуды, разрезание еды на маленькие кусочки;
- появление эмоционального отношение к еде: чувство вины, тревога, слезы после приема пищи, ссоры с близким окружением из-за питания;
- неудовлетворенность своим телом;
- частые взвешивания, длительное рассматривание своих недостатков в зеркале;
- желание избежать посещения мероприятий из-за неудовлетворенности своей внешностью;
- компенсации: тренировки, чтобы отработать съеденной или позволить себе какой-либо вид еды;
- прием мочегонных и слабительных препаратов;
- регулярное посещение уборной после еды с неизвестной целью (возможно, вызывание рвоты).
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«Расстройства пищевого поведения имеют свойства становиться хроническим заболеванием. Чем раньше вы начнете лечение, тем лучше. Обращайтесь за помощью. Помощь нужна именно психологическая», — предупредила она.
При этом родителям важно понимать, что в процессе лечения подростка с РПП потребуется помощь всей семьи.
Ирина Ушкова
Здоровье
Психолог, эксперт по пищевому поведению
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