Психолог рассказала, как распознать РПП у подростков

«Особенно уязвимы подростки, так как они могут воспринимать контроль над питанием и телом как способ контроля над тревогой и окружающим хаосом», — уточнила она.

снижение веса;

увлечение диетой или системой питания, цель которой снижение веса;

чрезмерное увлечение «здоровым» или «правильным» питанием;

повышенный интерес к приготовлению блюд и тщательное изучение рецептов;

новые пищевые ритуалы, такие как взвешивание еды, прием пищи из определенной посуды, разрезание еды на маленькие кусочки;

появление эмоционального отношение к еде: чувство вины, тревога, слезы после приема пищи, ссоры с близким окружением из-за питания;

неудовлетворенность своим телом;

частые взвешивания, длительное рассматривание своих недостатков в зеркале;

желание избежать посещения мероприятий из-за неудовлетворенности своей внешностью;

компенсации: тренировки, чтобы отработать съеденной или позволить себе какой-либо вид еды;

прием мочегонных и слабительных препаратов;

регулярное посещение уборной после еды с неизвестной целью (возможно, вызывание рвоты).

«Расстройства пищевого поведения имеют свойства становиться хроническим заболеванием. Чем раньше вы начнете лечение, тем лучше. Обращайтесь за помощью. Помощь нужна именно психологическая», — предупредила она.

Эксперт объяснила: любые социальные потрясения могут стать «спусковым крючком» для запуска или усиления уже имеющегося РПП.Так, в период повышения тревожности социума на фоне пандемии количество случаев появления РПП возросли на 15,3%. Поэтому, в связи с текущими событиями, специалист рекомендует обратить особое внимание на пищевое поведение подростков.Указывать на возможные проблемы с питанием могут такие признаки:Эксперт подчеркнула, что в случае обнаружения таких признаков, не следует ждать, что проблема уйдет сама собой.При этом родителям важно понимать, что в процессе лечения подростка с РПП потребуется помощь всей семьи.