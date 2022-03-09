Психолог рассказала, как распознать РПП у подростков

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Девочка с телефоном у окна

Психолог Ирина Ушкова перечислила тревожные признаки расстройства пищевого поведения у детей.

Эксперт объяснила: любые социальные потрясения могут стать «спусковым крючком» для запуска или усиления уже имеющегося РПП.

«Особенно уязвимы подростки, так как они могут воспринимать контроль над питанием и телом как способ контроля над тревогой и окружающим хаосом», — уточнила она.

Так, в период повышения тревожности социума на фоне пандемии количество случаев появления РПП возросли на 15,3%. Поэтому, в связи с текущими событиями, специалист рекомендует обратить особое внимание на пищевое поведение подростков.

Указывать на возможные проблемы с питанием могут такие признаки:

  • снижение веса;
  • увлечение диетой или  системой питания, цель которой  снижение веса;
  • чрезмерное увлечение «здоровым» или «правильным» питанием;
  • повышенный интерес к приготовлению блюд и тщательное изучение рецептов;
  • новые пищевые ритуалы, такие как  взвешивание еды, прием пищи из определенной посуды, разрезание еды на маленькие кусочки;
  • появление эмоционального отношение к еде: чувство вины, тревога, слезы после приема пищи, ссоры с близким окружением из-за питания;
  • неудовлетворенность своим телом;
  • частые взвешивания, длительное рассматривание своих недостатков в зеркале;
  • желание избежать посещения мероприятий из-за неудовлетворенности своей внешностью;
  • компенсации: тренировки, чтобы отработать съеденной или позволить себе какой-либо вид еды; 
  • прием мочегонных и слабительных препаратов; 
  • регулярное посещение уборной после еды с неизвестной целью (возможно, вызывание рвоты).
Эксперт подчеркнула, что в случае обнаружения таких признаков, не следует ждать, что проблема уйдет сама собой.

«Расстройства пищевого поведения имеют свойства становиться хроническим заболеванием. Чем раньше вы начнете лечение, тем лучше. Обращайтесь за помощью. Помощь нужна именно психологическая», — предупредила она.

При этом родителям важно понимать, что в процессе лечения подростка с РПП потребуется помощь всей семьи.
Ирина Ушкова
Ирина Ушкова
Здоровье
Психолог, эксперт по пищевому поведению
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