6 ключевых признаков, что у вас воспален кишечник
По данным Crohn's and Colitis UK, болезнь Крона может иметь неприятные симптомы, в том числе изменения в привычках кишечника и чувство истощения. Вот наиболее распространенные симптомы болезни Крона, а также более необычные признаки.
Болезнь Крона является хроническим заболеванием поражающим пищеварительную систему и кишечник. Это тип воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), но его причины пока не известны.
Исследования обнаружили некоторые связи с генетикой, однако пока недостаточно доказательств, подтверждающих причину болезни Крона. Другие факторы окружающей среды также влияют на болезнь Крона, включая вирусы, бактерии, курение и стресс.
Хотя болезнь Крона является хроническим заболеванием, оно может быть вызвано факторами, вызывающими обострение симптомов.
Каковы симптомы болезни Крона?
Болезнь Крона может варьироваться от человека к человеку, и симптомы также могут различаться в зависимости от пораженного участка кишечника.
Crohn's and Colitis UK описывают основные симптомы как:
- Боль в животе и диарея — иногда в фекалиях могут быть следы крови.
- Усталость и усталость.
- Общее недомогание — у некоторых людей может быть повышенная температура и жар.
- Язвы во рту.
- Потеря аппетита и потеря веса — это также может быть связано с тем, что организм не усваивает питательные вещества из пищи, которую вы едите, из-за воспаления в кишечнике.
- Анемия — вероятность развития анемии выше, если вы теряете кровь, мало едите или ваш организм не полностью усваивает питательные вещества из пищи, которую вы едите.
Ранее Медикфорум писал о признаках рака кишечника.
Crohn's and Colitis UK
Здоровье
Британская благотворительная организация, занимающаяся лечением болезни Крона, язвенного колита и других форм воспалительных заболеваний кишечника.
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