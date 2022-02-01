6 ключевых признаков, что у вас воспален кишечник

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6 ключевых признаков, что у вас воспален кишечник

По данным Crohn's and Colitis UK, болезнь Крона может иметь неприятные симптомы, в том числе изменения в привычках кишечника и чувство истощения. Вот наиболее распространенные симптомы болезни Крона, а также более необычные признаки.

Болезнь Крона является хроническим заболеванием поражающим пищеварительную систему и кишечник. Это тип воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), но его причины пока не известны.

Исследования обнаружили некоторые связи с генетикой, однако пока недостаточно доказательств, подтверждающих причину болезни Крона. Другие факторы окружающей среды также влияют на болезнь Крона, включая вирусы, бактерии, курение и стресс.

Хотя болезнь Крона является хроническим заболеванием, оно может быть вызвано факторами, вызывающими обострение симптомов.

Каковы симптомы болезни Крона?


Болезнь Крона может варьироваться от человека к человеку, и симптомы также могут различаться в зависимости от пораженного участка кишечника.

Crohn's and Colitis UK описывают основные симптомы как:

  • Боль в животе и диарея — иногда в фекалиях могут быть следы крови.
  • Усталость и усталость.
  • Общее недомогание — у некоторых людей может быть повышенная температура и жар.
  • Язвы во рту.
  • Потеря аппетита и потеря веса — это также может быть связано с тем, что организм не усваивает питательные вещества из пищи, которую вы едите, из-за воспаления в кишечнике.
  • Анемия — вероятность развития анемии выше, если вы теряете кровь, мало едите или ваш организм не полностью усваивает питательные вещества из пищи, которую вы едите.
Тревожные симптомы болезни Крона могут очень напоминать симптомы рака кишечника, поэтому особенно важно, если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, обратитесь к врачу.

Ранее Медикфорум писал о признаках рака кишечника.

Crohn's and Colitis UK

Здоровье

Британская благотворительная организация, занимающаяся лечением болезни Крона, язвенного колита и других форм воспалительных заболеваний кишечника.

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