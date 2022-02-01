Из-за чего возникают постоянные головокружения
Некоторые люди годами мучаются от непроходящих головокружений, но никакие проверки в больницах не могут установить причину. Иногда к головокружению прибавляются и скованность в области шеи, а также проблемы со зрением.
Доктор Мартин Скарр утверждает, что названные выше причины очень типичны для расстройства под названием вестибулярная мигрень. Это разновидность мигрени, и ее основным симптомом является вертиго или нарушение баланса, к которому добавляются головокружения. Обычно мигрень ассоциируется с головными болями, но иногда они вовсе не ощущаются человеком. Вестибулярная мигрень известна еще с XIX века, но было проведено лишь несколько исследований, на основе которых, к сожалению, не выработано ни одного клинически одобренного теста. А значит, мы не можем объяснить, откуда берётся это состояние, и как его диагностировать.
При обычной мигрени незадолго до развития головных болей появляется так называемая аура, вызывающая визуальные расстройства вроде ярких пятнышек. Но эта аура не всегда проявляется визуально, у некоторых людей могут возникнуть галлюцинации, например, чёткое ощущение какого-то запаха, либо тяжесть в одной руке. При вестибулярной мигрени головокружения приходят еще до визуальных расстройств, и большинство пациентов вообще не испытывают головных болей. Тяжесть в руках может переместиться выше по телу и вызвать, например, скованность в области шеи.
Итак, как же бороться с этой проблемой? Лечение должно быть двухкомпонентным, во-первых, это лекарства от острых приступов, во-вторых, средства для их предотвращения, которые необходимы в том случае, если расстройство проявляет себя чаще двух раз в неделю на протяжении не менее 4 недель. Подбор лекарств зависит от каждого конкретного пациента и от того, насколько долго наблюдаются проблемы. Обычно при затяжных атаках прописывают лекарство для поддержки баланса, включая и структуры внутреннего уха. К ним относятся антигистамины, бензодиазепины и противорвотные средства от головокружений, которые работают по разным механизмам. Они эффективны, хотя у бензодиазепинов есть риск образования зависимости от препаратов. Если приступы становятся более частыми, то, вполне возможно, понадобятся другие лекарства для предотвращения мигрени. Например, бета-блокаторы, которыми раньше лечили гипертонию, трициклические антидепрессанты и противоконвульсионные средства вроде топирамата. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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