Вестибулярная мигрень. Что это такое и как ее лечить?

Врач-невролог Аида Раисова перечислила основные особенности вестибулярной мигрени, а также рассказала, как облегчить течение болезни.

Многие из нас хотя бы раз в жизни испытывали ощущение мнимого движения предметов в пространстве. При этом симптомы нередко сопровождаются приступами боли в висках или затылке. Это и есть вестибулярная мигрень.

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«Именно головокружение является отличительным признаком вестибулярной мигрени. Главной причиной ее возникновения считается генетическая предрасположенность. Но у приступов могут быть и свои пусковые факторы, индивидуальные для каждого пациента. Например, длительное отсутствие пищи, нехватка сна, конфликт или ссора, смена часовых поясов, спортивные нагрузки, менструации, прием лекарств», — говорит эксперт.

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Чтобы не перепутать вестибулярную мигрень с чем-то еще, используют такие критерии: как минимум, пять эпизодов приступов, вращательное головокружение и другие иллюзии не менее пяти минут, других причин головокружения нет, препараты для лечения мигрени дают положительный эффект.

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Для избавления от вестибулярной мигрени используют следующие принципы. Первое, что нужно сделать — купировать приступ с помощью специальных препаратов, которые назначает доктор. Самолечение в данном случае крайне опасно и может только навредить.

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Для профилактики рецидивов назначают противоэпилептические препараты, антидепрессанты, блокаторы — строго после консультации врача!

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Полностью вылечить мигрень нельзя, а сделать приступы более редкими и не такими продолжительными вполне возможно. Одних медикаментов зачастую бывает мало, нужно еще пересмотреть и образ жизни.