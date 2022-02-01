Заражение Омикроном: пульмонолог Пальман рассказал о характерном кашле

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кашель

Одним из симптомов Омикрон-инфекции является кашель, который проявляется с характерными особенностями, говорит врач.

В интервью врача пульмонолога Александра Пальмана прозвучали пояснения о том, как может проявлять себя инфекция, проникшая в организм при заражении штаммом Омикрон.

«Для Омикрона характерны симптомы ОРВИ или гриппа», - отметил медик.

Пальман уточнил, что подвергшийся заражению человек может ощущать першение и боль в горле, кашлять. Пульмонолог подчеркнул, что характерным для Омикрон-инфекции является наличие горлового, а не легочного кашля.

«Фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты», – объяснил Александр Пальман.

Ссылаясь на исследования, медик уточнил, что новому штамму коронавируса не присущи такие значительные поражения легких, какие наблюдались у пациентов на предыдущих этапах пандемии. По мнению врача, смягчение клинической картины заболевания при заражении Омикроном является следствием эволюции вируса, который стремится поразить как можно больше организмов, но при этом «заинтересован» в том, чтобы они не погибали.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто может пострадать от инсульта после перенесенного ковида.
Александр Пальман
Александр Пальман
Здоровье
врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук
Теги : симптомы коронавируса, Омикрон в России, Александр Пальман