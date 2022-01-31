Кто может пострадать от инсульта после перенесенного ковида: объясняют врачи

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головная боль

По словам невролога Семена Прокопенко, существуют категории пациентов, которые рискуют заполучить инсульт после перенесенной коронавирусной инфекции.

В беседе с журналистами врач Прокопенко заметил, что

«перенесенный коронавирус может стать причиной инсульта для нескольких групп населения».

По словам медика, заболевание ковидом может принимать форму системного воспаления, и в этом случае возникает вероятность образования тромбов.

«Если человек после коронавируса принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта увеличивается», - предупредил невролог.

Кроме того пострадать от инсульта после перенесенного ковида могут люди с определенными хроническими патологиями. В этом списке
  • цереброваскулярные заболевания,
  • сахарный диабет,
  • нарушения сердечного ритма (аритмии).
По словам другого врача невролога Юрия Андрусова, давшего комментарий Ura.ru, представители молодых поколений, которые становятся жертвами инсульта, чаще страдают от мозгового кровоизлияния, тогда как люди старшего возраста чаще переносят ишемический инсульт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто склонен бессимптомно болеть Омикрон-инфекцией.
Семен Прокопенко
Семен Прокопенко
Здоровье
главный нейрореабилитолог СФО, научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, профессор
Теги : последствия коронавируса, инсульт, Семен Прокопенко