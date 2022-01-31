Кто может пострадать от инсульта после перенесенного ковида: объясняют врачи
По словам невролога Семена Прокопенко, существуют категории пациентов, которые рискуют заполучить инсульт после перенесенной коронавирусной инфекции.
В беседе с журналистами врач Прокопенко заметил, что
«перенесенный коронавирус может стать причиной инсульта для нескольких групп населения».
По словам медика, заболевание ковидом может принимать форму системного воспаления, и в этом случае возникает вероятность образования тромбов.
«Если человек после коронавируса принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта увеличивается», - предупредил невролог.
Кроме того пострадать от инсульта после перенесенного ковида могут люди с определенными хроническими патологиями. В этом списке
- цереброваскулярные заболевания,
- сахарный диабет,
- нарушения сердечного ритма (аритмии).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто склонен бессимптомно болеть Омикрон-инфекцией.
Семен Прокопенко
Здоровье
главный нейрореабилитолог СФО, научный руководитель службы неврологии и нейрореабилитации ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, профессор
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