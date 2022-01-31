Кто может пострадать от инсульта после перенесенного ковида: объясняют врачи

«перенесенный коронавирус может стать причиной инсульта для нескольких групп населения».

«Если человек после коронавируса принимает антикоагулянты, то риск развития инсульта увеличивается», - предупредил невролог.

цереброваскулярные заболевания,

сахарный диабет,

нарушения сердечного ритма (аритмии).