Предстоящая магнитная буря ухудшит самочувствие у некоторых групп людей

«Выбросы солнечной плазмы часто происходят в феврале и марте. Из-за них у метеочувствительных людей может сильнее болеть голова или возникать неожиданное ощущение усталости», - рассказала ученый.

«Иногда у больных с проблемами сердечно-сосудистой системы могут быть серьезные ухудшения вплоть до инфаркта», - заметила космолог.