Предстоящая магнитная буря ухудшит самочувствие у некоторых групп людей
К Земле несется волна солнечной плазмы, которая вызовет магнитную бурю 2 и 3 февраля.
Космолог Тамара Бреус сообщила в интервью о предстоящей магнитной буре, из-за которой ухудшение в своем самочувствии могут почувствовать некоторые группы людей. В первую очередь, недомогание возможно у метеопатов – тех, кто отличается повышенной чувствительностью к колебаниям атмосферы и погодным изменениям.
«Выбросы солнечной плазмы часто происходят в феврале и марте. Из-за них у метеочувствительных людей может сильнее болеть голова или возникать неожиданное ощущение усталости», - рассказала ученый.
Тамара Бреус добавила, что если человек с метеочувствительностью имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, в периоды магнитных бурь у него могут болеть и «ныть» суставы.
Еще одна группа риска – это сердечники, организм которых откликается на климатические и атмосферные события.
«Иногда у больных с проблемами сердечно-сосудистой системы могут быть серьезные ухудшения вплоть до инфаркта», - заметила космолог.
Как правило лицам, чувствительным к магнитным бурям, рекомендуется больше отдыхать, отказываться от интенсивных нагрузок, есть легкую пищу и иметь под рукой лекарства, которые они принимают.
Сообщается, что информация о предстоящей магнитной буре была распространена Американским центром космических данных – она продлится 2 и 3 февраля.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как разные погодные явления могут вредить здоровью и самочувствию.
Тамара Бреус
Здоровье
доктор физико-математических наук, ученый Института космических исследований РАН
Оставить комментарий