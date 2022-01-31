От подагры до инсульта: ученые выяснили, как погода может вредить здоровью
Плохая погода может влиять на определенные состояния здоровья и усугублять их.
Сильный ветер. Ученые констатируют, что на штормовую погоду человеческое тело может реагировать так на ситуацию опасности, вырабатывая специфические гормоны, которые при реальной угрозе помогают ему мобилизоваться и, если нужно, спастись бегством. В результате человек испытывает учащенное сердцебиение, усиление эмоций.
Кроме того, ученые Университета Калгари (Канада) заключили, что гормоны, активнее вырабатываемые в ветреную погоду, воздействуют на гипоталамус, вызывая сужение кровеносных сосудов в голове – это может вызывать боль, активизацию мигрени.
Дождь. Влажная, сырая погода тоже вредит здоровью, усугубляя боль в суставах и симптомы остеоартрита. Хотя нет убедительных доказательств, объясняющих это, некоторые ученые полагают, что подобное недомогание может объясняться тем, что рецепторы давления (барорецепторы) в суставах ощущают падение атмосферного давления, когда погода меняется с сухой на дождливую. В ответ на эти изменения уровень жидкости в суставах начинает колебаться, что может вызвать определенные реакции нервов и боль.
Резкое похолодание. Считается, что низкие температуры воздуха вызывают сужение артерий, ограничивая кровоток и снижая поступление кислорода к органам. Вдобавок перегружается сердечная мышца: холодная погода заставляет ее работать интенсивнее, потому что для поддержания тепла телу требуется больше кислорода. В свою очередь, специалисты Университета Джона Мура в Ливерпуле установили, что в условиях резкого похолодания возрастает вероятность инсульта – кровь в такую погоду сгущается, способствуя коронарному и церебральному тромбозу.
Также холод замедляет рост крошечных волосков в носовых полостях, которые обычно смывают вирусы со слизью. Поэтому зимой мы чаще подвергаемся инфекциям.
Высокая влажность. Удивительная закономерность: влажная погода заставляет чаще болеть уши. Было установлено, что в условиях высокой влажности в слуховом проходе образуется идеальная среда для размножения бактерий – поэтому возникает подверженность инфекции наружного уха, или отиту.
Еще в дни с высокой влажностью чаще возникают очень болезненные приступы подагры.
Колебания атмосферного давления. Они нередко вызывают головную боль. Когда давление в атмосфере падает, мозг и нервные клетки начинают взаимодействовать иначе, и производимые ими электрические сигналы заставляют нас ощущать боль. Также при атмосферных перепадах мы можем чувствовать, как «ноют» поврежденные участки тела. Дело в том, что при падении давления нормальные ткани начинают расширяться и сокращаться, но если ткань травмирована и не эластичная, а довольно плотная и жесткая, она не может адаптироваться к изменению давления – это приводит к «тянущему» дискомфортному ощущению
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