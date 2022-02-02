Симптомы Омикрона: состояние губ сигналит, что нужна неотложная помощь
По внешнему виду губ человека, пораженного Омикрон-инфекцией, можно понять, что он нуждается в неотложной помощи врачей.
Сегодня можно часто услышать о том, что заболевание, вызываемое заражением Омикрон-штаммом, проходит в более мягкой и терпимой форме, но врачи предупреждают: недооценивать его не стоит. Некоторые люди, инфицированные им, могут подвергаться серьезным осложнениям со здоровьем: прежде всего, это относится к обладателям слабого иммунитета, некоторых хронических заболеваний, а также пожилым людям.
«Симптомы инфекции, вызываемой Омикроном, могут варьироваться от легких до тяжелых, и некоторые из них могут потребовать медицинской помощи», - предупреждают Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
По словам специалистов, есть несколько признаков, указывающих на то, что заразившемуся человеку следует обратиться за неотложной медицинской помощью – в том числе об этом сигналит состояние губ. Врачи уточняют, что в случае серьезных осложнений губы меняют цвет, перестают выглядеть естественно.
«Заметив нехарактерно бледные, серые или синие губы, следует немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью – это может говорить о дыхательной, сердечной недостаточности, существенном недополучении кислорода», - поясняют представители органа здравоохранения.
Также они назвали другие внешние симптомы, которые могут сигналить о необходимости оперативно обратиться к врачам при имеющейся ковид-инфекции.
- Проблемы с дыханием.
- Постоянная боль или давление в груди.
- Внезапно возникшая спутанность сознания.
- Необычная сонливость, когда человек не может проснуться или бодрствовать.
- Бледный, серый или синеватый оттенок кожи, ногтей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках того, что человек мог перенести неопознанный Омикрон.
CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний)
Здоровье
национальный институт общественного здравоохранения США, интегрированный в состав Министерства здравоохранения и социальных служб
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