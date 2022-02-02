Симптомы Омикрона: состояние губ сигналит, что нужна неотложная помощь

«Симптомы инфекции, вызываемой Омикроном, могут варьироваться от легких до тяжелых, и некоторые из них могут потребовать медицинской помощи», - предупреждают Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«Заметив нехарактерно бледные, серые или синие губы, следует немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью – это может говорить о дыхательной, сердечной недостаточности, существенном недополучении кислорода», - поясняют представители органа здравоохранения.

Проблемы с дыханием.

Постоянная боль или давление в груди.

Внезапно возникшая спутанность сознания.

Необычная сонливость, когда человек не может проснуться или бодрствовать.

Бледный, серый или синеватый оттенок кожи, ногтей.