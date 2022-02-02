Названы противопоказания для лазерной эпиляции

«Перед процедурой необходимо изучить вашу историю, прием лекарственных препаратов, прошлые и настоящие заболевания кожи, используемые методы удаления волос, также нужно обсудить риски и выгоды, сделать фото до и после», — говорит врач.

Прежде всего, специалист подчеркнула, что такая процедура должен проводить врач-косметолог или дерматолог, прошедший специальное обучение. Также допустимо проведение медсестрой или помощником врача, под его контролем.Противопоказаниями к этому виду услуг выступают: эпилепсия, заболевания крови, витилиго. Также не стоит прибегать к процедуре в период беременности и лактации: во-первых, гормональные изменения в теле женщины могут привести к непредвиденным побочным эффектам, а во-вторых, на данный момент нет исследований, подтвердивших безопасность лазерной эпиляции для этой категории людей.Помимо этого, противопоказанием является и прием некоторых препаратов: изотретиноина (в том числе и в течение 6 месяцев после окончания приема), нестреоидных противовоспалительных, антибиотиков тетрацеклинового ряда, а также препаратов, обладающих фотосенсибилизирующим эффектом.Кроме того, отказаться от процедуры следует в случаях загара и солнечных ожогов, химических пилингов или лазерного лечения (в течение 4 недель после), склонности к образованию рубцов, активной фазы герпесных высыпаний, псориаза, меланомы в анамнезе, наличия отрытых ран или татуировок в зоне эпиляции.