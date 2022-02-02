Эксперт рассказала, почему нельзя добавлять эфирные масла в увлажнитель

«Каждой задаче свой метод и свой прибор. Чем больше функций у прибора, тем он дороже. Но есть реально практичные функции, а есть просто для привлечения покупательской способности», — резюмировала эксперт.

По словам специалиста, для распыления эфирных масел необходим диффузор, увлажнители же не подходят для этой цели. Этому есть сразу несколько причин.Так, почти в 100% случаев, увлажняющий воздух прибор не рассчитан на использование активных концентратов, поэтому добавляя в него аромамасла, есть риск повредить пластик. При этом даже, если в устройстве есть специальный отсек для масел, следует понимать, что в процессе распыления, эфирное масло проходит через систему фильтрации. Это приводит к тому, что весь эфир оседает на фильтре.Также важно понимать, что увлажнитель предназначен для постоянной работы в течение дня, аромасессия, в свою очередь, должна ограничиваться временным промежутком от 10 до 30 минут.⠀Кроме того, увлажнители воздуха отличаются крупной дисперсией тумана, которая препятствует подъему аромата.