"Чреваты замедлением умственного развития": эксперт назвала грубую ошибку при использовании аромамасел

«Запомните! Запрещено делать активные ингаляции малышам как из флакона, так и рядом распылять эфирные масла через диффузор», — предупреждает она.

«Этого стоит ожидать при регулярных активных (из флакона, с салфетки, близко к лицу) арома-ингаляциях. В последствии такие арома-сессии чреваты замедлением умственного развития, изменениями поведенческих функций и общего развития малыша. Это как минимум», — предостерегает эксперт.

Недавно на просторах Интернета появилось видео, в котором мама успокаивает младенца, поднеся к его носу баночку с аромамаслом. Несмотря на то, что малыш перестает плакать в считанные секунды, специалист подчеркнула, такое действие крайне опасно для его здоровья.Дело в том, что у детей до трех лет отмечается повышенная чувствительность обонятельных рецепторов и несовершенство дыхательной системы. При этом важно понимать, что эфирное масло — это не просто запах, это сложный биохимический состав, который включает более 400 компонентов. Многие из них могут привести к повреждению структурных элементов нервной системы ребенка. Поэтому большая часть эфирных масел для этого возраста нейротоксична.А как максимум возможны повреждения механизмов регуляции таких жизненно важных органов и систем, как сердечная, сосудистая, дыхательная, мышечная и другие. Кроме того, у ребенка возможен ларингоспазм, который может привести к летальному исходу.