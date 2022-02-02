Названы 11 признаков здорового человека
Диетолог Оксана Чернышова перечислила признаки здорового человека.
По словам специалиста, часто люди заблуждаются, считая себя абсолютно здоровыми. Для того, чтобы проверить в каком состоянии находится тело, она предложила несколько критериев отличного состояния организма.
1. Легкие пробуждения по утрам, чувство наполненности силами, отсутствие желания «поваляться еще чуть-чуть».
2. После сна или в первой половине дня происходит дефекация. При этом содержимое кишечника имеет четкую форму, отличается отсутствием резкого запаха, непереваренных кусочков пищи, слизи, пены или чего-либо другого.
3. Утром наблюдается чувство голода и жажды, это говорит о том, что за ночь организм провел эффективную детоксикацию и готов к восполнению ресурсов.
4. После еды всегда возникает чувство прилива энергии, нет дискомфорта, тяжести и сонливости.
5. Легкое переживание периода без приема пищи от 4 до 24 часов — признак метаболической гибкости и способности переключаться с сжигания углеводов на сжигание жиров.
6. Не бывает плохо от еды в другой стране, ресторанной пищи, а в идеале, здоровый человек не испытывает похмелья. Это говорит о здоровье печени и сильной микробиоте.
7. От здорового человека хорошо пахнет.
«Ни его кал, ни моча, ни пот не имеют его не запаха. В идеале пот не пахнет вообще, запах мочи допустим у первого утреннего диуреза. Это говорит о нормальной детоксикационной функции печени, отсутствии бактериальной нагрузки и адекватном пищеварении. Также запах изо рта допустим только утром после пробуждения. В остальное время пахнуть не должно», — уточнила врач.
8. Кожа имеет гладкий и ровный рельеф, отсутствуют акне, высыпания, пигментация.
9. О достаточном количестве витаминов и минералов свидетельствуют блестящие, не секущиеся, не ломкие и не сухие волосы, а также крепкие ногти без борозд, пятен и с лунами на всех пальцах.
10. Есть постоянная потребность в движение и спорте.
11. Процесс засыпания длится не дольше 30 минут, сон крепкий, без пробуждений даже в туалет.
Оксана Чернышова
Здоровье
Врач диетолог, нутрициолог, натуропат
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