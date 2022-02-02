Названы 11 признаков здорового человека

«Ни его кал, ни моча, ни пот не имеют его не запаха. В идеале пот не пахнет вообще, запах мочи допустим у первого утреннего диуреза. Это говорит о нормальной детоксикационной функции печени, отсутствии бактериальной нагрузки и адекватном пищеварении. Также запах изо рта допустим только утром после пробуждения. В остальное время пахнуть не должно», — уточнила врач.

По словам специалиста, часто люди заблуждаются, считая себя абсолютно здоровыми. Для того, чтобы проверить в каком состоянии находится тело, она предложила несколько критериев отличного состояния организма.1.по утрам, чувство наполненности силами, отсутствие желания «поваляться еще чуть-чуть».2. После сна или в первой половине дня происходит. При этом содержимое кишечника имеет четкую форму, отличается отсутствием резкого запаха, непереваренных кусочков пищи, слизи, пены или чего-либо другого.3., это говорит о том, что за ночь организм провел эффективную детоксикацию и готов к восполнению ресурсов.4.всегда возникает чувство, нет дискомфорта, тяжести и сонливости.5. Легкое переживание периода— признак метаболической гибкости и способности переключаться с сжигания углеводов на сжигание жиров.6.в другой стране, ресторанной пищи, а в идеале, здоровый человек не испытывает похмелья. Это говорит о здоровье печени и сильной микробиоте.7. От здорового человека8.имеет гладкий и ровный рельеф, отсутствуют акне, высыпания, пигментация.9. О достаточном количестве витаминов и минералов свидетельствуют блестящие, не секущиеся, не ломкие и не сухие, а также крепкиебез борозд, пятен и с лунами на всех пальцах.10. Есть постоянная11. Процесс, сон крепкий, без пробуждений даже в туалет.