Диетолог перечислила основные признаки здорового тела

«У здорового человека стул — каждый день. Не раз в 2-3 дня. В идеале ходить в туалет утром, сразу после пробуждения до завтрака. Позже, но в первой половине дня тоже неплохо. Стул должен быть нормальный, сформированный, без зловонного запаха», — отмечает эксперт.

Здоровый человек просыпается отдохнувшим и полным сил, энергии. Потому что клетки его организма получают достаточно энергии и питательных веществ, нет интоксикации — органы детокса не перегружены и работают хорошо.У здорового человека увлажненная, напитанная, бархатная, чистая кожа по всему телу. Без высыпаний, зуда, аллергии, покраснений, пигментации и трещин, благодаря хорошему усвоению жиров и жирорастворимых витаминов, вследствие полноценной работы желчного, а также благодаря здоровой микробиоте кишечника и кожи.В здоровом организме сложно найти перхоть, грибок на ногтях. У женщин нет молочницы. Потому что кишечник здоров и нет разросшихся грибов.Запах изо рта отсутствует, нет белого налета на языке, пот не пахнет. Это происходит благодаря полноценной работе печени и желчного, детокс идет эффективно, желудок работает хорошо.Здорового человека не тянет на сладости и мучное, есть адекватный контролируемый аппетит. Он не отекает сутра, лицо не одутловатое — благодаря отсутствию дефицитов по витаминам и минералам, а также хорошей работе щитовидной железы.