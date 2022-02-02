Врач раскрыла частую ошибку в диетах

«А без них невозможен нормальный гормональный метаболизм, образование энергии и работа ферментов, которые осуществляют или курируют все процессы нашего организма», — подчеркнула эксперт.

Врач объяснила, что часто, увлекаясь подсчетом калорий, люди забывают о необходимости контролировать еще и поступающие в организм белки и жиры, что приводит к дефициту этих важных для здоровья элементов.Такой подход к питанию приводит организм в состояние стресса, усугубляя таким образом, все патологические процессы в теле.