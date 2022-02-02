Лидирующая причина инвалидности: как заподозрить остеоартрит?
Ревматолог Асия Зелендинова рассказала в чем опасность остеоартрита и какие признаки указывают на его появление.
Согласно статистике остеоартрит является одним из наиболее распространенных заболеваний суставов в мире и считается лидирующей причиной инвалидизации населения
«Последние данные подтверждают, что ОА способствует прогрессированию сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, бронхиальная астма и др), повышению смертности», — предупреждает врач.
Сложность заключается в том, что для этого заболевания нет специфических видов анализов, поэтому часто его выявление происходит уже на запущенных стадиях, когда изменения в суставах можно обнаружить на рентгене. При этом важно понимать, что, чем раньше выставляется диагноз, тем лучше будет его прогноз.
Именно поэтому важно обращать внимание на признаки, которые позволят заподозрить развитие остеоартрита. К ним относятся:
- постоянная или эпизодическая боль в одном или нескольких суставах;
- ухудшение физической активности;
- ограничение объема движений в суставе;
- снижение настроения и депрессии.
Асия Зелендинова
Здоровье
Врач-ревматолог, кандидат медицинских наук
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