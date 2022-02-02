Лидирующая причина инвалидности: как заподозрить остеоартрит?

«Последние данные подтверждают, что ОА способствует прогрессированию сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, бронхиальная астма и др), повышению смертности», — предупреждает врач.

постоянная или эпизодическая боль в одном или нескольких суставах;

ухудшение физической активности;

ограничение объема движений в суставе;

снижение настроения и депрессии.

Согласно статистике остеоартрит является одним из наиболее распространенных заболеваний суставов в мире и считается лидирующей причиной инвалидизации населенияСложность заключается в том, что для этого заболевания нет специфических видов анализов, поэтому часто его выявление происходит уже на запущенных стадиях, когда изменения в суставах можно обнаружить на рентгене. При этом важно понимать, что, чем раньше выставляется диагноз, тем лучше будет его прогноз.Именно поэтому важно обращать внимание на признаки, которые позволят заподозрить развитие остеоартрита. К ним относятся: