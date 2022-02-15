Названы 9 причин развития остеоартрита
Ревматолог Асия Зелендинова рассказала, какие факторы приводят к развитию остеоартрита.
Врач объяснила: заболевание оказывает существенное влияние на качество жизни человека. В частности такой диагноз сопровождается болью в пораженных суставах, ограничением подвижности, набором лишнего веса, подагрическим артритом. Помимо этого, болевой синдром может стать причиной повышения давления, приступов стенокардии и, как следствие, сердечно-сосудистых катастроф в виде инфаркта или инсульта.
«Усугубить ситуацию может бесконтрольный приём НПВП (обезболивающих препаратов) риск желудочно-кишечных кровотечений. Совокупность факторов приводит к депрессии», — добавила эксперт.
Именно поэтому крайне важно свести к минимуму риски развития остеоартрита. К ним относятся разные факторы.
1. «Усталость суставов» вследствие длительного воздействия на них неблагоприятных факторов.
2. Наследственная предрасположенность, особенно часто передается по материнской линии.
3. Избыточная масса тела (в большей степени страдают тазобедренные и коленные суставы).
4. Аномалии развития костно-мышечной системы (слабость мышц, связочного аппарата, нарушение оси сустава).
5. Воздействие профессиональных факторов, например вибрация или микротравматизация, вибрация.
6. У женщин — снижение эстрогенов в постменопаузе, уУ мужчин снижение тестостерона.
7. Тяжелые хронические заболевания.
8. Травмы суставов.
9. Последствия артрита (ревматоидного, подагрическиого, реактивного и других.).
Асия Зелендинова
Здоровье
Врач-ревматолог, кандидат медицинских наук
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