Названы 9 причин развития остеоартрита

«Усугубить ситуацию может бесконтрольный приём НПВП (обезболивающих препаратов) риск желудочно-кишечных кровотечений. Совокупность факторов приводит к депрессии», — добавила эксперт.

1. «Усталость суставов» вследствие длительного воздействия на них неблагоприятных факторов.

2. Наследственная предрасположенность, особенно часто передается по материнской линии.

3. Избыточная масса тела (в большей степени страдают тазобедренные и коленные суставы).

4. Аномалии развития костно-мышечной системы (слабость мышц, связочного аппарата, нарушение оси сустава).

5. Воздействие профессиональных факторов, например вибрация или микротравматизация, вибрация.

6. У женщин — снижение эстрогенов в постменопаузе, уУ мужчин снижение тестостерона.

7. Тяжелые хронические заболевания.

8. Травмы суставов.

9. Последствия артрита (ревматоидного, подагрическиого, реактивного и других.).

Врач объяснила: заболевание оказывает существенное влияние на качество жизни человека. В частности такой диагноз сопровождается болью в пораженных суставах, ограничением подвижности, набором лишнего веса, подагрическим артритом. Помимо этого, болевой синдром может стать причиной повышения давления, приступов стенокардии и, как следствие, сердечно-сосудистых катастроф в виде инфаркта или инсульта.Именно поэтому крайне важно свести к минимуму риски развития остеоартрита. К ним относятся разные факторы.