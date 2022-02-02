Житель Таиланда отрезал свой пенис ножницами
23-летний житель Таиланда провёл полную ампутацию полового члена с помощью обычных ножниц. Таким образом он избавился от болезненной эрекции, которая возникла во время психотического эпизода.
Гражданин Таиланда, чьё имя не называется из этических соображений, как сообщается, отрезал свой пенис обычными ножницами в ходе психотического эпизода, который возник из-за употребления канабиса. Эта пугающая многих процедура произошла с 23-летним тайцем, который употребил 2 г канабиса, что составляет эквивалент 6 доз. Незадолго до этой самой ампутации парень в течение трех месяцев не употреблял наркотики, хотя до этого использовал их в течение двух лет.
Через два часа после выкуривания канабиса впервые после двухлетнего воздержания от наркотика у молодого человека возникла болезненная эрекция, которая не была связана ни с какими сексуальными стимуляциями. Подобного рода реакция может быть побочным эффектом использования наркотика. Во время одной из галлюцинаций у тайца появилась параноидальная мысль о том, что визуальный образ головки его пениса как бы размыт. Он пришел к этому выводу во время самостоятельного поиска источников боли. И для того, чтобы решить проблему, молодой человек воспользовался ножницами.
Вначале он состриг кожу от пениса, а потом ампутировал его полностью, оставив лишь двухсантиметровую культю и разрез в промежности диаметром в 5 см. Самое удивительное в том, что этот молодой человек ждал два (!) часа перед тем, как обратиться за профессиональной помощью медиков в местный госпиталь города Чиангмай, всё это время он пытался самостоятельно остановить кровотечение. Врачи некоторое время раздумывали о возможности пришить отрезанный орган на место, но он был слишком сильно повреждён и заражён муравьями. А психоз у пострадавшего был настолько силен, что он испытывал визуальные и слуховые галлюцинации на протяжении двух недель во время своего восстановления. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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