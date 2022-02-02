Врач назвал причины не откладывать визит к стоматологу

«Больной зуб — это в перспективе удаление, имплантация, пластика десны. А больные десны — это риск потерять все зубы подчистую», — предупреждает врач.

Многие люди склонны откладывать поход к стоматологу. Причины тому бывают разные, однако, по словам эксперта, как правило, такая отсрочка приводит к одинаковому развитию событий.Помимо рисков для здоровья, такая халатность часто оборачивается существенными финансовыми затратами. Именно поэтому он призвал не надеяться на то, что зуб перестанет болеть без вмешательства специалиста, и при появлении любых неприятных ощущений в ротовой полости посетить кабинет стоматолога.