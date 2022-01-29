Стоматолог рассказал, в каких случаях нужна керамическая десна

«Одно дело — восстановить десну над одним зубом, другое — штопать весь рот», — говорит эксперт.

Врач объяснил: установка керамической десны является вынужденной мерой. Прибегнуть к ней необходимо в случае, когда атрофия «родной десны» произошла в полной мере, как следствие длительного отсутствия зубов.Дело в том, что для пластики десны, ткани берутся с неба пациента. Для полного восстановления, врачу придется снять слишком большой объем ткани. Поэтому на помощь приходит керамические десна.Специалист также отметил, что в течение недели после установки, керамика полностью подтягивается к зубам и дает полную усадку. Поэтому под нее не будет попадать пища, что позволит избежать воспалений.