Четыре фактора риска постковидного синдрома
Учёным удалось выявить четыре основных фактора риска, которые предсказывают возможность человека столкнуться с постковидным синдромом. Симптомы этого неприятного расстройства могут сохраняться на протяжении недель или месяцев после завершения коронавируса.
К этим факторам относят большое количество генетического материала SARS-CoV-2 в крови на раннем этапе инфицирования, активное заражение вирусом Эпштейна-Барра, но другим его патогеном, некоторые антитела или иммунные молекулы, которые воздействуют на белки организма вместо воздействия на вирус или бактерии, а также наличие диабета второго типа. Это наиболее распространённая форма диабета, при которой клетки организма демонстрируют резистентность к инсулину. Большинство из этих факторов риска можно выявить уже на момент первоначальной диагностики COVID-19 у пациента, а это открывает возможность адекватного лечения, с помощью которого некоторые случаи постковидного синдрома можно будет предотвратить.
И всё-таки данное исследование ученых из Стэндфордского университета является лишь начальной точкой. Необходимо провести больше работ по пониманию того, каким образом названные выше факторы в реальности приводят к развитию постковидного синдрома, и можно ли все эти сигналы распознавать раньше. Это помогло бы предсказывать, какие специфические симптомы могут всё ещё сохраняться у пациентов через 4, 8 или 12 месяцев в течении постковидного синдрома. Но исследование всё равно является довольно значительным.
По статистике с постковидным синдромом сталкивается до трети всех пациентов с коронавирусом, это наиболее частая причина взятия больничных, поскольку высокая утомляемость, постоянная летаргия, мышечные и головные боли, а также слабая лихорадка не дают не только работать, но и просто нормально существовать людям. И никаких специфических средств лечения постковидного синдрома медицина пока, увы, не разработала. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Стэнфордский университет
Здоровье
частный исследовательский университет в США, один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. Расположен близ города Пало-Альто
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