Психолог перечислила защитные механизмы психики

1. Проекция - убежденность в том, что собственные мысли и желание принадлежат другим людям. 2. Реактивное образование - подмена травмирующих мыслей на противоположные. 3. Отрицание - полный отказ от осознания и принятия собственных чувств и мыслей. 4. Вытеснение - преднамеренная попытка забыть травмирующие мысли и события. 5. Идеализация - приписывание другому человеку полное отсутствие недостатков. 6. Обесценивание - заострение внимания исключительно на недостатках другого человека. 7. Рационализация - поиски объективного объяснения собственным мыслям и чувствам. 8. Морализация - оправдывание собственных мыслей или событий с приемлемой позиции в социуме. 9. Смещение - переадресация собственных мыслей с одного объекта, в отношении которого они не допустимы, на другой - приемлемый. 10. Сублимация - попытка трансформировать травмирующие мысли в социально-приемлемые действия, часто - творчество.

Прежде всего, врач специалист рассказала, что сам термин "психологической защиты" ввел Зигмунд Фрейд. Он использовал такое обозначение для бессознательных человеческих реакций на травмирующее событие или собственные неприемлемые мысли.Эти механизмы помогают преодолеть тревогу, избежать разрушительных чувств и сохранить самоуважение.