Эксперт рассказала, что делать, если ребенок не ест вне дома
Александра Ситнова рассказала, как действовать родителям, если ребенок отказывается есть не дома.
По словам специалиста, такое поведение ребенка — вполне нормальное явление. Причинами тому могут служить смена обстановки и окружающих людей (интерес к новому превалирует над интересом к еде), переживания родителей (часто — «что подумают люди?») и новизна в самих блюдах (запахи, специи, подача).
При этом, частой ошибкой родителей выступает отказ от похода в гости или заведения общепита.
«Чем более регулярны выходы из дома, тем скорее ребёнок начнет вне дома есть. Еда вне дома — это классный способ познакомить с многообразием кухонь и блюд. Не лишайте себя и ребёнка этого», — говорит нутрициолог.
Если у ребенка отсутствует аппетит в незнакомой обстановке, родителям следует придерживаться следующей тактике поведения:
- накормить ребенка дома;
- взять в гости любимую ложку или вилку;
- в длительные поездки брать с собой приготовленные дома перекусы;
- не забывать о том, что пропуск одного приема пищи не приведет к катастрофическим последствиям.
Александра Ситнова
Здоровье
Нутрициолог
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