Эксперт рассказала, что делать, если ребенок не ест вне дома

«Чем более регулярны выходы из дома, тем скорее ребёнок начнет вне дома есть. Еда вне дома — это классный способ познакомить с многообразием кухонь и блюд. Не лишайте себя и ребёнка этого», — говорит нутрициолог.

накормить ребенка дома;

взять в гости любимую ложку или вилку;

в длительные поездки брать с собой приготовленные дома перекусы;

не забывать о том, что пропуск одного приема пищи не приведет к катастрофическим последствиям.

По словам специалиста, такое поведение ребенка — вполне нормальное явление. Причинами тому могут служить смена обстановки и окружающих людей (интерес к новому превалирует над интересом к еде), переживания родителей (часто — «что подумают люди?») и новизна в самих блюдах (запахи, специи, подача).При этом, частой ошибкой родителей выступает отказ от похода в гости или заведения общепита.Если у ребенка отсутствует аппетит в незнакомой обстановке, родителям следует придерживаться следующей тактике поведения: