Эксперт перечислила 9 причин зуда кожи головы

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Прежде всего, врач подчеркнула, что постоянный зуд головы не стоит игнорировать. Каким бы не было происхождение этой проблемы, максимально быстро и эффективно с ней поможет справиться дерматолог.Всем известные белые хлопья на волосах и одежде, часто является причиной зуда и сухости кожи головы. Причиной ее появления становится избыток собственного гриба.Появляется, как реакция на применение уходовых средств. В этом случае необходимо обратить особое внимание на то, насколько тщательно смывается шампунь, так как именно его остатки на коже могут провоцировать зуд.Распространен среди людей, красящих волосы, особенно краской черного цвета, в составе которой есть пара-фенилендиамин (PPD). Также аллергия может быть на уходовые средства. В этом случае на коже может появиться сыпь, причем не только на голове, а и на других участках, соприкасающихся с аллергеном.Если есть подозрение, что зуд вызван головными вшами, необходимо тщательно осмотреть кожу и волосы на наличие насекомых.Вызвана чесоточным клещом. Зуд такого происхождения настолько сильный, что может даже мешать уснуть по ночам.Кроме зуда, дополнительными признаками "работы" грибка, в этом случае выступают красные пятна и отсутствием волос в очагах раздражения.Может сопровождаться зудом разной интенсивности. При этом на коже головы появляются красные пятна и бляшки, шелушение, серебристо-белой коркой и сухостью кожи.Проявляется, как чувство "жара" на голове и области за ушами, покраснениями и шелушением.Кроме того, эксперт предупредила, что зуд может стать симптомом рака кожи.