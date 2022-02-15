Названы критерии шампуней для чувствительной кожи

«Во всём этом многообразии средств, мы почему-то очень редко говорим о коже головы, а ведь зуд, сухость и стянутость — частые спутники этих заболеваний», — говорит врач.

мягкие ПАВы в составе — бессульфатные линейки;

минимальное содержание ароматизаторов и отдушек;

рН нейтральные компоненты.

По словам специалиста, при атопическом дерматите, псориазе и других хронических заболеваниях кожи важно уделять внимание не только тщательному подбору средств для тела, а и не забывать о коже головы.Общие рекомендации для подбора шампуней в случае повышенной чувствительности кожи головы таковы:Дерматолог также добавила, что в качестве средства смягчения кожи головы могут подойти эмоленты, которые уже опробованы на других частях тела. Для этого, крем наносится на голову перед сном, а утром смывается.Если такой вариант не подходит, следует обратить внимание на специальные лосьоны и тоники для сухой кожи головы — они помогают уменьшить интенсивность зуда и чувства стянутости.