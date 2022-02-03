Названы эффективные способы улучшить здоровье

«Забота о своем здоровье должна быть вашим приоритетом, но она должна быть сострадательной, а не наказывающей. Старайтесь больше фокусироваться на том, чтобы вы могли добавить к своей постоянной рутине, а не от чего отказаться», — говорит она.

разнообразие в питании: в сутки человеку требуется около 50 микро- и макронутриентов, чтобы их получить необходимо питаться широким кругом продуктов;

достаточное количество еды: недоедание и строгие ограничения приводят к стрессу и недостатку энергии;

включение в рацион сезонных фруктов и овоще: поможет получить витамина и минералы, а также улучшит состояние кишечника;

достаточное количество жидкости: регулируется исключительно чувством жажды, а не конкретным количеством стаканов воды;

движение: любые физические упражнения должны быть в радость, поэтому следует отдавать предпочтения таким видам физической активности, которые приносят удовольствие;

сон и отдых: недостаток этих составляющих приводит к перегрузкам, стрессу, психическим болезням и, как следствие, к метаболическим нарушениям.

Специалист объяснила: в современном мире бытует мнение, что ответственное отношение к своему здоровью предполагает ограничения в питании и сверхинтенсивные тренировки.Поэтому, чтобы действительно помочь своему организму, эксперт рекомендует придерживаться следующих правил: