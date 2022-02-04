Почему небоскрёбы опасны для здоровья
Врач Сергей Хомяков заявил об опасности долгого проживания в зданиях с большой высотностью. По его мнению, это вредно для сердечно-сосудистой системы и психики.
Руководитель одного из медицинских учреждений столицы Сергей Хомяков полагает, что кажущаяся многим модная и престижная жизнь где-нибудь «на седьмом небе» действительно вредит здоровью. Несколько часов и даже недель, проведённые на высоте от 100 м и выше над уровнем земли, совсем не опасны. Но если жить в небоскрёбе постоянно, то особенности высотного строения будут влиять на психическое и физическое здоровье человека. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».
Во-первых, на больших высотах окна не открываются, чтобы исключить вероятность несчастного случая, а значит, воздух поступает только по принудительной системе вентиляции. Это грозит распространением инфекционных заболеваний, что особенно опасно сейчас в условиях непрекращающейся пандемии. Во-вторых, при проживании в небоскребе необходимо постоянно пользоваться скоростными лифтами, и у некоторых пассажиров закладывает уши. Это связано с постоянным перепадом давления. Возникает негативное воздействие на сердце и сосуды. И ещё одна причина этого - инфразвуковые колебания низкой частоты, которые фиксируются в таких высоких постройках.
Порой длительное проживание в небоскрёбе может стать причиной хронических головокружений, тошноты и формирования ощущение опасности. Небоскрёбы отрицательно влияют на психику, они могут спровоцировать сердечные и желудочные боли. Конечно, всё это проявится не у каждого жителя небоскрёба, и большинство любителей высоты вполне нормально там себя чувствует. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Хомяков
Здоровье
главный врач ООО «Инвитро-Москва»
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