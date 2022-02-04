«Клеточный стресс и деградация экстрацеллюлярного матрикса активируют ненормальные адаптивные восстановительные ответы, включая провоспалительные пути иммунной системы», — добавила врач.

Эксперт пояснила: остеоартрит представляет собой поражение всего составляющих сустава (хряща, субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, околосуставных мышц).Одной из причин возникновения заболевания выступает микро и/ил макро повреждения, вследствие которых запускается каскад биохимических реакций.При этом факторов, увеличивающих риски развития остеоартрита коленных суставов достаточно много.Прежде всего, существенное влияние оказывает. Чаще всего недуг настигает человека после 40 лет, однако, если имеет местосустава и неправильное выполнение физических упражнений, особенно если, проблемы с коленями могут начаться и в более раннем возрасте. Кроме того,со временем переходит в остеоартрит.Тем не менее, от умеренной физической активности отказываться не стоит, ведь проблемы с суставами часть беспокоят людей с, иТакже, фактором риска выступает принадлежность к. Помимо того, что остеоартрит часто передается по материнской линии, еще одним «отягощающим» обстоятельством выступает, например в период менопаузы.