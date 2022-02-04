Названы факторы риска поражения коленных суставов
Врач Асия Зелендинова перечислила наиболее распространенные причины развития остеоартрита.
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Эксперт пояснила: остеоартрит представляет собой поражение всего составляющих сустава (хряща, субхондральной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, околосуставных мышц).
Одной из причин возникновения заболевания выступает микро и/ил макро повреждения, вследствие которых запускается каскад биохимических реакций.
«Клеточный стресс и деградация экстрацеллюлярного матрикса активируют ненормальные адаптивные восстановительные ответы, включая провоспалительные пути иммунной системы», — добавила врач.
При этом факторов, увеличивающих риски развития остеоартрита коленных суставов достаточно много.
Прежде всего, существенное влияние оказывает возраст. Чаще всего недуг настигает человека после 40 лет, однако, если имеет место гипермобильность сустава и неправильное выполнение физических упражнений, особенно если занятия спортом чрезмерно интенсивные, проблемы с коленями могут начаться и в более раннем возрасте. Кроме того, любая травма со временем переходит в остеоартрит.
Тем не менее, от умеренной физической активности отказываться не стоит, ведь проблемы с суставами часть беспокоят людей с лишним весом, и слабой четырехрехглавой мышцей бедра.
Также, фактором риска выступает принадлежность к женскому полу. Помимо того, что остеоартрит часто передается по материнской линии, еще одним «отягощающим» обстоятельством выступает снижение гормонального фона, например в период менопаузы.
Асия Зелендинова
Здоровье
Врач-ревматолог, кандидат медицинских наук
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