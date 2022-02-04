Красные флаги при covid-19: когда пора вызывать врача?

«Приборы для контроля: тонометр, глюкометр, пульсоксиметр. Сатурацию (насыщение кислородом) измеряют пульсоксиметром сидя, не менее 2-3 минут, на теплых руках без лака», — говорит она.

частота дыхания превышает 30 в минуту;

сатурация менее 93;

давление ниже 90/60;

температура тела более 38ОС, которая сохраняется в течение четырех дней.

сильная боль в груди, интенсивность которой усиливается при кашле, глубоком дыхании и во время приема пищи;

синева под ногтями и вокруг губ;

одышка в состоянии покоя;

кровь в мокроте;

обморок.

Прежде всего, врач отметила: для адекватной оценки состояния больного, крайне важно отслеживать его ключевые показатели. Для этого потребуется несколько приборов.Срочная медицинская помощь потребуется при следующих показателях:Если получить такие данные нет возможности, необходимо обратить внимание на такие тревожные признаки: