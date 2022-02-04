Красные флаги при covid-19: когда пора вызывать врача?
Невролог Дарья Демихова назвала наиболее тревожные симптомы при covid-19.
Прежде всего, врач отметила: для адекватной оценки состояния больного, крайне важно отслеживать его ключевые показатели. Для этого потребуется несколько приборов.
«Приборы для контроля: тонометр, глюкометр, пульсоксиметр. Сатурацию (насыщение кислородом) измеряют пульсоксиметром сидя, не менее 2-3 минут, на теплых руках без лака», — говорит она.
Срочная медицинская помощь потребуется при следующих показателях:
- частота дыхания превышает 30 в минуту;
- сатурация менее 93;
- давление ниже 90/60;
- температура тела более 38ОС, которая сохраняется в течение четырех дней.
Если получить такие данные нет возможности, необходимо обратить внимание на такие тревожные признаки:
- сильная боль в груди, интенсивность которой усиливается при кашле, глубоком дыхании и во время приема пищи;
- синева под ногтями и вокруг губ;
- одышка в состоянии покоя;
- кровь в мокроте;
- обморок.
Дарья Демихова
Здоровье
Невролог, семейный врач, эксперт TV
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