Врач рассказал, как "слезть" с антидепрессантов
Психиатр Павел Бутузов объяснил, как перестать принимать антидепрессанты.
По словам специалиста, проблема отказа от этой категории препаратов — одна из самых популярных в современном обществе. При этом врач отмечает, что принимать антидепрессанты, в качестве замены похода к психотерапевту почти не имеет смысла.
«Вам плохо, у вас навязчивые мысли, периодическая тревога, вы ничего не желаете и не можете делать. Практически нет друзей и увлечений. Если дать такому человеку антидепрессант и не проводить психотерапию закончится это рецидивом, так как реакции он не поменял, относиться к жизни иначе не стал», — объясняет он.
Именно поэтому, не следует принимать препараты без рекомендации врача, который может использовать их в качестве «подушки» для перемен в жизни пациента. Такой подход позволит своевременно контролировать реакцию и, в зависимости от ситуации, корректировать дозировку.
Если же проблема с отказом от антидепрессантов уже есть, психиатр предлагает следовать следующему алгоритму.
- 1. Принимать препараты без психотерапии в среднем не более двух месяцев.
- 2. Снижать дозировку необходимо начинать после достижения терапевтического эффекта.
- 3. Наиболее комфортно отказ от антидепрессантов происходит постепенным снижением дозировки на протяжении периода от двух до четырех недель.
- 4. В случае ухудшения состояния нужно временно вернуться к предыдущей дозировке. Например, если стартовая дозировка составляла 100 мг, снижение происходило по 25 мг, и на отметке 50 мг стало хуже — на время вернуться к 75 мг.
Перед применением необходима очная консультация специалиста!
Павел Бутузов
Здоровье
Психиатр, психотерапевт
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