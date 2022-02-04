Врач рассказал, как "слезть" с антидепрессантов

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Таблетки в руке

Психиатр Павел Бутузов объяснил, как перестать принимать антидепрессанты.

По словам специалиста, проблема отказа от этой категории препаратов — одна из самых популярных в современном обществе. При этом врач отмечает, что принимать антидепрессанты, в качестве замены похода к психотерапевту почти не имеет смысла. 

«Вам плохо, у вас навязчивые мысли, периодическая тревога, вы ничего не желаете и не можете делать. Практически нет друзей и увлечений. Если дать такому человеку антидепрессант и не проводить психотерапию закончится это рецидивом, так как реакции он не поменял, относиться к жизни иначе не стал», — объясняет он.

Именно поэтому, не следует принимать препараты без рекомендации врача, который может использовать их в качестве «подушки» для перемен в жизни пациента. Такой подход позволит своевременно контролировать реакцию и, в зависимости от ситуации, корректировать дозировку.

Если же проблема с отказом от антидепрессантов уже есть, психиатр предлагает следовать следующему алгоритму.

  1. 1. Принимать препараты без психотерапии в среднем не более двух месяцев.
  2. 2. Снижать дозировку необходимо начинать после достижения терапевтического эффекта.
  3. 3. Наиболее комфортно отказ от антидепрессантов происходит постепенным снижением дозировки на протяжении периода от двух до четырех недель.
  4. 4. В случае ухудшения состояния нужно временно вернуться к предыдущей дозировке. Например, если стартовая дозировка составляла 100 мг, снижение происходило по 25 мг, и на отметке 50 мг стало хуже — на время вернуться к 75 мг.

Перед применением необходима очная консультация специалиста!
Павел Бутузов
Павел Бутузов
Здоровье
Психиатр, психотерапевт
Теги : Павел Бутузов, антидепрессанты, психиатрическая помощь